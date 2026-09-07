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Abobakr El Mokadem

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Afrika'dan geldi: Wydad, yaz transfer döneminde sürpriz bir anlaşmayı bitirdi

Transfers
1.Lig
Wydad Casablanca
Wydad Casablanca
Fas

Teknik heyetin övgüsünü topladı

Wydad, genç Beninli forvet Junior Olgbadi ile ilgili tutumunu, oyuncunun A takımla geçirdiği deneme sürecinin ardından netleştirdi.

Fas merkezli "Le360 Sport" sitesine göre, Wydad kırmızılı kulübün Agadir şehrindeki kampında geçirdiği deneme süresinde teknik ekibi ikna etmeyi başaran oyuncuyla anlaşmaya karar verdi.

Yetkili bir kaynağa göre Olgbadi, yardımcılarıyla birlikte oyuncunun teknik ve fiziksel özelliklerini yakından inceleyen Portekizli teknik direktör Paulo Sergio Brito yönetimindeki teknik ekibin güvenini kazandı; teknik ekip ardından kulüp yönetimine oyuncuyla anlaşma işlemlerini tamamlaması için yeşil ışık yaktı.

Konuları ve haberleri daha ayrıntılı biçimde "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz.

Aynı kaynak, kırmızılı kalenin yönetiminin Beninli oyuncuyla beş yıllık bir sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya vardığını doğruladı.

Kırmızılı kulübün, transferle ilgili idari işlemleri tamamlayarak oyuncuyla anlaşmayı yaz transfer döneminde sürpriz bir hamleyle resmen açıklaması bekleniyor.

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