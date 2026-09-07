Wydad, genç Beninli forvet Junior Olgbadi ile ilgili tutumunu, oyuncunun A takımla geçirdiği deneme sürecinin ardından netleştirdi.

Fas merkezli "Le360 Sport" sitesine göre, Wydad kırmızılı kulübün Agadir şehrindeki kampında geçirdiği deneme süresinde teknik ekibi ikna etmeyi başaran oyuncuyla anlaşmaya karar verdi.

Yetkili bir kaynağa göre Olgbadi, yardımcılarıyla birlikte oyuncunun teknik ve fiziksel özelliklerini yakından inceleyen Portekizli teknik direktör Paulo Sergio Brito yönetimindeki teknik ekibin güvenini kazandı; teknik ekip ardından kulüp yönetimine oyuncuyla anlaşma işlemlerini tamamlaması için yeşil ışık yaktı.

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Aynı kaynak, kırmızılı kalenin yönetiminin Beninli oyuncuyla beş yıllık bir sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya vardığını doğruladı.

Kırmızılı kulübün, transferle ilgili idari işlemleri tamamlayarak oyuncuyla anlaşmayı yaz transfer döneminde sürpriz bir hamleyle resmen açıklaması bekleniyor.