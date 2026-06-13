Afellay oldukça sinirli: "Bir palyaçonun..."

Ibrahim Afellay, ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'ndaki gelişmeler hakkında eleştirel açıklamalarda bulundu. Hollanda milli takımının eski oyuncusu, NOS'a verdiği demeçte, turnuvayla ilgili sorunlara verilen tepkilerin 2022 Katar Dünya Kupası'ndakinden dikkat çekici bir şekilde farklı olduğunu belirtti.

NOS'ta, ABD'ye giriş izni verilmeyen Senegalli hakem Omar Abdulkadir Artan'ın durumu ele alındı. Jan Mulder, futbol camiasının hakeme destek vermemesine şaşırdığını dile getirdi.

Mulder, “Önceki turnuvalarda bu tür durumlar yaşanmamıştı” diyor. “Ülkeye girmeden önce sorgulanan kimse yoktu. Üstelik bir hakem de oradan kovuluyor, ama kimse ona destek olmak için parmağını bile kıpırdatmıyor. Bu, tüm ülkeler açısından çok hayal kırıcı.”

Mulder'e göre hakem camiası da daha net bir mesaj verebilirdi. “O hakem kovulduğunda, Danny Makkelie öncülük etmeli ve ‘bunu bırakıyoruz’ demeliydi.”

Afellay de bu eleştiriye katılıyor ve bu konuda Katar’daki Dünya Kupası ile bir karşılaştırma yapıyor. Eski orta saha oyuncusuna göre, o zamanlar öfke, şu anda turnuvanın ABD’de düzenlendiği zamankinden çok daha büyüktü.

“Örneğin herkesin hoş karşılandığı Katar ile karşılaştırdığınızda bu durum oldukça dikkat çekici,” diyor Afellay. “O turnuva sonuçta harika bir Dünya Kupası oldu. Şimdi ise turnuva daha yeni başladı ve Amerika’nın etrafında şimdiden bu kadar büyük bir kargaşa var, bu gerçekten göze çarpıyor.”

"Bu insanlar, sebebi ne olursa olsun haksız bir şekilde reddediliyor, ama kimse sesini çıkarmıyor," diyor Afellay. "Bunun nedeni, Amerika'nın tüm dünyaya hükmeden çok güçlü bir ülke olması."

Afellay, konuşmasını Başkan Donald Trump'a sert bir eleştiri ile bitiriyor. “Bir palyaçonun dünyayı yönetmesi her şeyi anlatıyor.”