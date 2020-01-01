Advocaat açıkladı: Oğuzhan, Beşiktaş'a dönüyor
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Ocak 2019'da Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a dönüyor.
Feyenoord'un 72 yaşındaki teknik direktörü Dick Advocaat, yeni sezon hazırlıkları öncesi düzenlenen basın toplantısında transfer çalışmaları ile ilgili soruları yanıtladı.
Advocaat, bir orta saha oyuncusu aradıklarını belirttirken Yassin Ayoub, Renato Tapia ve Oğuzhan Özyakup'un ayrılacağını açıkladı.
27 yaşındaki futbolcu Feyenoord formasıyla toplamda dört karşılaşmada görev alıp 1 kez de ağları havalandırmayı başardı.