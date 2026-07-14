Adrian Blake, etkileyici bir transferle FC Utrecht’e milyonlar kazandırabilir

Adrian Blake, FC Utrecht’ten ayrılıp Burnley, Celtic veya Wolverhampton Wanderers’a transfer olabilir. Bu haberi Sky Sports muhabiri Amar Mehta verdi.

Geçtiğimiz kış, Utrecht, Blake'in Türk takımı Kasımpaşa'ya transferine izin vermemişti. Ancak durum artık değişti.

Yirmi yaşındaki Blake'in Stadion Galgenwaard'daki sözleşmesi sadece bir yıl daha devam ediyor; bu nedenle Utrecht, uygun bir bedel karşılığında Londralı oyuncunun ayrılmasına izin vermeye hazır.

Teknik direktör Jordy Zuidam'ın hedeflediği rakam 3 milyon avro olduğu belirtiliyor. Geçen sezon Blake çoğunlukla yedek olarak sahaya çıktı.

Blake, Utrecht formasıyla toplamda 63 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 9 gol attı ve 5 asist yaptı.

İskoçya şampiyonu Celtic, ilk bakışta en cazip seçenek gibi görünüyor; zira Burnley ve Wolves geçen sezon İngiltere Premier Ligi'nden küme düştü.

Blake, memleketinde daha önce Watford forması giymişti. Orada A takımda üç resmi maça çıktıktan sonra Utrecht tarafından transfer edildi.