Adil Rami, Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı

Rusya’nın Sochi kulübüne imza atan Adil Rami, Fenerbahçe’den ayrılığının perde arkasını anlattı.

Sarı Lacivertliler’in sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı ancak geçtiğimiz hafta sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği Adil Rami açıklamalarda bulundu.

Premier Ligi ekibi Sochi’ye transfer olan Fransız savunmacı, “ büyük bir kulüp. Orada kalabilirdim ama ayrılık kararı aldım. Çünkü en büyük tutkum para kazanmak değil futbol oynamak. Harika bir kariyerim oldu. Kimseye bir şey kanıtlamama gerek yok” dedi.

Sadece futbol oynamak istediğini söyleyen tecrübeli stoper, “Rusya’dan bir fırsat çıktı. Umarım benim ve yeni takımım için güzel bir macera olacak. Oynayıp takımıma katkı vermek istiyorum. Sochi’nin yeni bir takım olduğunu biliyorum. Farklı opsiyonlarım da vardı. Fenerbahçe’de kalabilirdim ama buraya gelmeyi tercih ettim” diye konuştu.

Daha fazla takım

Rami, bu sezon sarı lacivertli formayı 6'sı Kupası olmak üzere toplamda 7 maçta giymişti.