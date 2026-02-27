Adidas, İtalya'nın 1970'lerin miras formasıyla Azzurri'nin ihtişamını yeniden canlandırıyor

adidas ve İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), Azzurri tarihinin en ikonik on yıllarından birine saygı duruşunda bulunan, mirastan ilham alan yeni İtalya 1970'ler Forması'nı tanıttı.

1970'lerin klasik tasarım öğelerinden esinlenen bu forma, İtalya'nın küresel futbol kimliğini şekillendiren dönemi kutluyor. Bu koleksiyon parçası, vintage stili modern bir çekicilikle yeniden yorumlayarak Azzurri hayranları ve retro futbol kültürü severler için vazgeçilmez bir ürün haline geliyor.

addias

İtalya 1970'ler forması, on yıl boyunca kullanılan tarihi FIGC armasını taşıyor ve vintage özgünlüğünü ön plana çıkarıyor. Tricolore kalkanının üzerinde, "ITALIA" kelimesi kalın altın sarısı renkte yer alıyor ve formayı klasik görünümünü vurguluyor.

Sol göğüste, siyah konturlu beyaz adidas Trefoil, adidas'ın köklü kimliğine ve futbolun altın çağının zamansız cazibesine bir selam niteliğinde, miras estetiğini tamamlıyor.

İtalyan futbolunun ikonik ismi Alessandro Del Piero, Milano Moda Haftası'nda düzenlenen "Unexpected" defilesinde bu formayı tanıttı. Adidas, bu defilede spor, moda ve kültürü benzersiz bir sunumla bir araya getirdi.

adidas

Bu lansman, adidas'ın futbol tarihini saha dışında da kutlama ve sporu daha geniş bir yaşam tarzı ve kültürel anlarla birleştirme konusundaki kararlılığını vurguluyor.

Mağaza: adidas x İtalya 70'ler Forması

İtalya 1970'ler Forması, 27 Şubat tarihinden itibaren adidas mağazalarında, seçkin perakendecilerde, FIGC mağazalarında ve adidas.co.uk/football-jerseys adresinde çevrimiçi olarak satışa sunulacak.

İster ömür boyu Azzurri taraftarı olun, ister vintage futbol modasının hayranı olun, bu miras ürünü İtalyan futbol tarihinin klasik bir parçasını sunuyor.