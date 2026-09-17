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adidas Final Rush boot pack 2adidas
🇺🇸 Shop at Pro:Direct Soccer 🇬🇧 Shop at adidas
Renuka Odedra
Çeviri:

adidas, çarpıcı yeni Final Rush krampon paketini tanıttı

CULTURE

Jude Bellingham ve Aitana Bonmati'nin yeni kramponları var.

adidas, yeni futbol sezonu öncesinde ikonik F50 ve Predator serilerini cesur yeni renk seçenekleriyle yenilediği son krampon koleksiyonu ‘Final Rush’ paketini resmen tanıttı. Bu lansman, markanın devam eden ‘Chaos vs Control’ kampanyasını da genişletiyor; patlayıcı hızı doğrudan taktiksel hassasiyetle karşı karşıya getiriyor.

Oyuncu kontrolü tarafının öne çıkan modeli Predator Elite FT, şık siyah üst yüzeyi, net beyaz Three Stripes detayları ve canlı mint yeşili dokunuşlarıyla geliyor. Oyunun temposunu belirleyen orta saha oyuncuları ve oyun kurucular için tasarlanan yeni Predator, klasik bir estetiği yüksek performans teknolojisiyle birleştiriyor.

adidas Final Rush boot pack 1adidas

Modelde, entegre grip unsurlarına sahip hafif NANOSTRIKE+ file üst yüzey, temiz bir vuruş yüzeyi sunan nostaljik katlanır dil ve maçın gidişatını değiştirirken güç ile dengeyi en üst seviyeye çıkarmak için POWERSPINE teknolojisiyle eşleştirilen STRIKEFRAME dış taban bulunuyor.

Hücum bölgesinde ortalığı karıştırmak isteyen sürat tutkunları için yenilenen F50 Elite ise dikkat çekici elektrik yeşili tasarımı, koyu şeritleri, sarı detayları ve ayırt edici iridesan dış taban kaplamasıyla bambaşka bir yaklaşım sunuyor.

adidas Final Rush boot pack 4adidas

Saf hızlanma ve öngörülemezlik için geliştirilen krampon, en yüksek süratte tam top kontrolü sağlamak adına 3D SPRINTWEB dokusuyla eşleştirilen bir FIBERTOUCH üst yüzey kullanıyor. Alt bölümde CompressionFit tünel dil ayağı sabitlerken, SPRINTFRAME 360 dış taban patlayıcı çok yönlü tutuş sağlıyor.

Futbolun elit isimlerini bu paketi sahada hemen kullanırken görmek mümkün olacak; Lamine Yamal ve Ousmane Dembélé hızlarını ortaya çıkarmak için F50 giyerken, Jude Bellingham ile Pedri oyunu yönlendirmek için Predator tercih edecek.

adidas Final Rush boot pack 3adidas

Satın al: adidas Final Rush krampon paketi

F50 Sparkfusion ve Copa siloları için yeni renk güncellemelerini de içeren Final Rush paketi, adidas ve seçili perakendecilerde satışta.

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