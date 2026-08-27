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2026-27 Champions League balls adidas
Renuka Odedra

Çeviri:

adidas, 2026-27 Şampiyonlar Ligi’nin resmî maç toplarını tanıttı

CULTURE
Women's Champions League
Şampiyonlar Ligi

Avrupa futbolunun en büyük sahnesi yeni bir görünüme kavuşuyor

adidas, yeni futbol sezonunun başlangıcında 2026-27 UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin resmî maç toplarını tanıttı. Avrupa kulüp futbolunun en üst seviyesindeki başarının arkasındaki adanmışlığı, hırsı ve kolektif çabayı kutlayan iki farklı tasarım görücüye çıktı.

Şampiyonların kimse bakmazken ortaya çıktığı inancından ilham alan UEFA Şampiyonlar Ligi resmî maç topu, başarıyı tanımlayan görünmeyen emeği kutluyor. Soğuk ve sisli sabahlarda antrenman yapan oyuncuların görüntüsünden yola çıkan tasarım, futbol sahasının üzerindeki süzülen sisi adanmışlık, hırs ve başarının görsel bir ifadesine dönüştürüyor.

Beyaz zemin rengi üzerinde yer alan metalik kaplama topa derinlik ve boyut katarken, sis de turnuvanın ikonik UEFA Şampiyonlar Ligi yıldızlarının içinden akarak ışığı yakalayıp kırıyor ve her yıldızı canlı renk patlamalarıyla aydınlatıyor.

WCL 26-27 BALLadidas

adidas logosu ile UEFA Şampiyonlar Ligi logosu dikkat çekici pembe renkte yer alıyor ve tasarıma bir canlı vurgu daha ekliyor. Ortaya çıkan sonuç, görünmeyen hazırlıktan Avrupa kulüp futbolunun en parlak sahnesine uzanan yolculuğun dinamik bir görsel ifadesi olurken, daha geniş UEFA Şampiyonlar Ligi kimliğiyle de özünde bağlantı kuruyor.

Kadın futbolunun durdurulamaz yükselişini kutlayan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi resmî maç topu, “Işık Halkası”nı turnuvanın ayırt edici on bir yıldızlı halkası aracılığıyla hayata geçiriyor. Sahadaki her oyuncu için bir yıldızdan oluşan bu halka, birlik, takım oyunu ve kolektif hırsın güçlü bir simgesini yaratıyor.

UCL 26/27 balladidas

Tasarım hız, canlılık ve yeni bir dönemin enerjisini yansıtıyor; dinamik grafik uygulaması yıldız halkasının topun yüzeyi üzerinde hareket ettiği izlenimini veriyor. Canlı mor tonları, altın ve turuncu vurgularla birlikte sade beyaz bir zemin üzerinde buluşurken, metalik gümüş detaylar derinlik katıyor.

adidas logosu ile UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi logosu siyah renkte işlendi ve topun canlı renk paletine karşı güçlü bir kontrast oluşturdu. Grafiklere eklenen ince detaylar, turnuvanın ikonik marşına saygı duruşunda bulunarak tasarımı bu zengin mirasa yeniden bağlıyor.

Satın al: adidas x Şampiyonlar Ligi 2026-27 maç topları

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adidas Şampiyonlar Ligi 2026-27 maç topları şimdi adidas ve seçili perakendecilerden satın alınabiliyor.



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