Adı Fenerbahçe ile anılan Riza Durmisi, Nice'e transfer oldu

Başta Fenerbahçe olmak üzere birçok takımla adı anılan Riza Durmisi, Ligue 1 ekiplerinden Nice'e transfer oldu.

Kariyerini İtalya'nın takımında sürdüren Danimarkalı Riza Durmisi, ekiplerinden Nice'e transfer oldu.

Fransız ekibi transferi resmi internet sitesinden duyururken oyuncunun sağlık testlerinden başarılı bir şekilde geçtiğini ve birkaç gün içerisinde takıma katılacağını açıkladı. Avrupa futbolunun efsane isimlerinden Patrick Vieira'nın çalıştırdığı Nice, kiralık olarak kadrosuna kattığı Durmisi'nin satın alma opsiyonuna da sahip olacak.

Haberin devamı aşağıda

'te yakaladığı çıkışla adını Avrupa'ya duyuran Arnavutluk asıllı Danimarkalı futbolcu, 2018 yılında transfer olduğu Lazio'da sakatlıklar sebebiyle fazla forma şansı bulamadı.

2019 yazında adı başta olmak üzere birçok Süper Lig takımıyla anılan 25 yaşındaki futbolcu sol bek ve sol kanat pozisyonlarında görev yapıyor.

Ligue 1'de oynadığı son on maçta iki kez kazanabilen Nice, 7 Aralık Cumartesi günü sahasında Metz'i konuk edecek.