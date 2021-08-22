Adı Beşiktaş’la anılan golcü Barcelona yolunda

Michy Batshuayi Beşiktaş’la anlaşmadan önce siyah-beyazlıların listesinde yer aldığı söylenen Luuk de Jong ile Barcelona’nın ilgilendiği iddia edildi.

Vincent Aboubakar’ın ayrılığının ardından golcü arayışlarını uzun bir süre sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde Chelsea’den Michy Batshuayi’yi kiralamıştı.

Belçikalı golcü ile anlaşmadan önce siyah-beyazlıların Diego Costa ve Willian Jose gibi isimlerin yanı sıra Sevilla’da forma giyen Luuk de Jong ile de ilgilendiği ileri sürülmüştü.

İspanyol basını, Barcelona’nın Hollandalı golcüyü transfer etmek istediğini belirtti.

Barcelona için Luuk de Jong iddiası

Sport kaynaklı habere göre Agüero’nun sakatlığının ardından hücum alternatiflerini arttırmak isteyen Barcelona, maddi durumu gereği düşük bütçeli bir golcü transferi yapmayı hedefliyor.

Ayrıca haberde Sevilla’nın Hollandalı forveti Luuk de Jong’un da Katalan ekibine önerildiği belirtildi. Sevilla’dan ayrılması beklenen oyuncuyu Koeman’ın da yakından tanıdığı belirtilirken de Jong’un son sezonlardaki performansının ise soru işareti oluşturduğunun altı çizildi.

PSV’den büyük umutlarla transfer edilen Hollandalı golcü, Sevilla’nın Rafa Mir’i transfer etmesiyle satış listesine konulmuştu.

Oyuncu profili olarak Ronald Koeman’ın aradığı özelliklere sahip olan de Jong, transferin son günlerinde Katalan ekibine sürpriz bir transfer gerçekleştirebilir.

Ancak Barcelona, daha cazip bir alternatif bulursa bu transferi de rafa kaldırabilir.

Luuk de Jong’a Premier Lig kancası

İngiltere temsilcisi West Ham United da Luuk de Jong’a teklifini iletti. Ayrıca de Jong’un eski külübü PSV de tecrübeli oyuncuyu tekrar kadrosuna katmaya sıcak bakıyor.

Geçen sezon 48 maçta görev alan ve bunların 25’ine ilk 11’de başlayan de Jong, dokuz kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Daha fazlası için:

Juventus'un eski yıldızı Serie A'ya farklı bir formayla dönüyor

İtalyanlar Hakan Çalhanoğlu'nu yere göğe koyamadı

ÖZEL | "Batshuayi, Beşiktaş'ta Chelsea'ye neler kaçırdığını gösterecek"