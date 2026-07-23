Alman kanat oyuncusu Karim Adeyemi, Barcelona'ya hızlı bir şekilde adapte olma konusundaki net isteğini ortaya koyarak, teknik direktör Hansi Flick'in kendisini transfer etme kararının doğruluğunu kanıtlamaya kararlı olduğunu vurguladı.

Barcelona formasıyla yeni oyuncu olarak resmi tanıtımı sırasında konuşan 24 yaşındaki Adeyemi, Flick'in kendisine verdiği fırsat için büyük minnettarlığını dile getirerek, takım arkadaşı Lamine Yamal ile uyum sağlayabileceğine olan güvenini vurguladı.

Adeyemi, Barça oyuncusu olarak katıldığı tanıtım toplantısında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Beklentiler yüksek, dünyanın en iyi kulübüne geliyorum ve teknik direktöre ve taraftarlara Barcelona'ya yakışan bir oyuncu olduğumu kanıtlamayı umuyorum."

Önündeki dönemdeki motivasyonuna dair konuşan Alman milli oyuncu, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak, büyük öneme sahip olsa da, Katalan takımıyla tek hedefimi temsil etmiyor" ifadelerini kullandı.

Şöyle devam etti: "Şampiyonlar Ligi son derece önemli bir turnuva, ancak tek hedef değil. Barcelona'da her maçın kendine göre bir önemi var ve Şampiyonlar Ligi'ni ve mümkün olan tüm kupaları kazanmaya katkıda bulunmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım."

Yeni transfer, kazanmayı önceliklerinin başına koyduğunu, ister Raphinha'nın kullandığı sol kanatta ister sağ tarafta olsun, oynayacağı mevkiyi umursamadığını vurguladı.

Adeyemi sözlerini şöyle tamamladı: "Hangi mevkide oynadığım beni ilgilendirmiyor, tüm hücum mevkilerinde oynadım. Buraya sadece takıma yardım etmek için geldim."