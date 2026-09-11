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Ademi'nin izinden: Barcelona, Dortmund'dan yeni bir transferi hedefliyor

Transfers
K. Adeyemi
Barcelona
Dortmund
La Liga
Almanya
İspanya

Milan ve Juventus ile çetin bir rekabet

Barcelona ile Borussia Dortmund arasında roller değişti. Justin Edozamin, Alman kulübünün içinde dikkatleri üzerine çekerek başta Barcelona olmak üzere birçok büyük Avrupa kulübünün olası hedefi hâline geldi ve Katalan kulübü genç oyuncunun gelişimini takip etmeye çoktan başladı.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Borussia Dortmund son yıllarda, Katalan kulübünün altyapısından ayrılmaya karar veren ya da sözleşme yenilemede zorluk yaşayan tüm Barcelona akademisi oyuncularıyla iletişim kurma alışkanlığı edindi.

Alman kulübü, genç yetenekleri geliştirmede ve onlara sahne alma fırsatı vermede öne çıkan kulüplerden biri olup daha önce Mateu Morey ve Sergio Gómez gibi oyuncularla anlaşma sağlamıştı.

Dortmund, birkaç ay önce Dro'yu kadrosuna katmak için son anlara kadar rekabet etmiş, ancak Paris Saint-Germain, transferi tamamlamak için Barcelona ile anlaşmaya varmayı başarmıştı.

Şimdi durum tam tersi bir senaryoya sahne olabilir; zira Justin Edozamin'in ortaya çıkışı, genç yaşına rağmen büyük potansiyeliyle dikkatleri üzerine çekebilen yeni yetenekleri sürekli gözleyen birçok kulübün ilgisini çekti.

Bundesliga
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Barcelona
BAR

Oyuncu, orta sahanın tüm mevkilerinde oynayabilme yeteneğiyle öne çıkıyor. Bunun yanı sıra büyük fiziksel kapasiteye sahip; ayrıca topa hâkimiyeti kaybetmeden ceza sahasına kolayca ulaşabiliyor ve fileleri havalandırma becerisine sahip.

Edozamin son derece komple bir oyuncu ve genç yaşına rağmen belirgin bir farkla kendini gösteriyor.

Justin, dikkat çekici örneklerden birini sunuyor; zira henüz 15 yaşındayken Dortmund kulübünün altyapısında pek çok rekoru kırmayı başardı.

Oyuncu, Nijeryalı anne babadan geliyor; uluslararası pasaportu ise üç federasyonun onu millî takımlarına katmak için rekabete girmesine yol açtı: Almanya, Nijerya ve İtalya.

Şimdiye kadar İtalyan millî takımı, İtalya Futbol Federasyonu ve Avrupa Futbol Federasyonu'nun düzenlediği 16 yaş altı müsabakalarda Edozamin'i forma giydirmeyi başardı.

Justin Edozamin, birkaç aydır Dortmund'da parlamayı sürdürüyor; birçok görüntüsü sosyal medya platformlarında yayıldı. Bunların en dikkat çekicisi, orta sahadan attığı ve geniş kitlelere ulaşan bir gole dönüşen o an oldu.

Alman kaynaklar, aralarında İtalya'nın iki büyük kulübü Juventus ve Milan'ın da bulunduğu üç büyük Avrupa kulübünün genç oyuncuyu özel bir ilgiyle takip ettiğini ve bu iki İtalyan kulübünün genç yeteneğe yatırım yapmaya hazır göründüğünü doğruluyor.

Aynı bilgiler, Barcelona'nın Justin hakkındaki ilk raporlara çoktan sahip olduğunu ve Katalan kulübün, oyuncunun gelişimini ayrıntılı biçimde analiz etmek amacıyla, gerek Dortmund'un oynadığı büyük maçlarda gerekse özellikle İtalya 16 yaş altı millî takımıyla katıldığı uluslararası müsabakalarda oyuncuyu titizlikle takip etmeleri için gözlemcilerine talimat verdiğini belirtiyor.

Belirtmek gerekir ki transfer piyasası, Avrupa Birliği vatandaşı bir oyuncuyla, en az 16 yaşına gelmeden önce herhangi bir sözleşme yapılmasına izin vermiyor.

Bununla birlikte büyük kulüpler, her sezonun başında hedefledikleri yeteneklerin ilk listesini hazırlıyor. Barcelona söz konusu olduğunda ise Justin Edozamin, kulübün ilgi listesinin başında yer alıyor.

Barcelona ile Borussia Dortmund arasındaki ilişkiler büyük bir uyumla öne çıkıyor; Katalan kulübü birkaç ay önce Karim Adeyemi'nin transferini bitirmişti.

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