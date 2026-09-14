Ademi'nin eşinden Real Madrid'e sürpriz mesajla sert gönderme

Karim Adeyemi, Barcelona ile sezona mükemmel bir başlangıç yapıyor. 24 yaşındaki Alman oyuncu, kulübün geçen yaz transfer döneminin en önemli transferlerinden biri olduğunu kanıtlıyor.

Barcelona, Borussia Dortmund'a yaklaşık 20 milyon euro ödedi ve bu rakam transferin son derece kârlı olduğunu doğruluyor.

Levante karşısındaki etkileyici performansının ardından Adeyemi'nin eşi, Instagram hesabında geniş yankı uyandıran bir yorum yaptı.

Önce şunları yazdı: "Aferin Karim", ardından ekledi: "140 milyon".

Bu yorum geniş çapta yayıldı, çünkü Real Madrid'in Jan Diomande için ödediği rakamı temsil ediyor.

Diomande, Real Madrid'in tarihindeki en pahalı transferi olmasına rağmen, ekiple sergilediği düşük seviye nedeniyle ciddi eleştirilere maruz kalıyor.

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