Barcelona, yaz transfer döneminde güçlü hamlelerini sürdürdü; forvet Karim Adeyemi'nin transferini tamamlamaya yaklaşmasından yalnızca birkaç gün sonra, takımın kadrosunu güçlendirmek için yeni bir transferi bitirdi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, X platformundaki hesabı üzerinden, Barcelona'nın 18 yaşındaki genç kanat oyuncusu Jesus Besio'yu kadrosuna katmak için Club Brugge ile nihai bir anlaşmaya vardığını ve bu transferin Katalan kulübü için yeni bir imza olduğunu açıkladı.

Romano'ya göre iki kulüp arasındaki anlaşma tamamlandı ve şu anda oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmesi için hazırlık amacıyla belgeler karşılıklı olarak paylaşılıyor. Transferin bedeli 8,5 milyon euro olacak; ayrıca Club Brugge, oyuncunun gelecekteki yeniden satış bedelinin %20'lik payını elinde tutacak.

Besio'nun önümüzdeki dönemde sağlık kontrolünden geçmek üzere Barcelona'ya gelmesi, ardından son işlemlerin tamamlanması ve transferin resmen açıklanması bekleniyor.

Transfer, sportif direktör Deco'nun genç oyuncuyu kadroya katma isteği doğrultusunda gerçekleşiyor. Böylece Barcelona, yeni sezona hazırlık kapsamında A takımını güçlendirme hamleleriyle eş zamanlı olarak, gelecek vaat eden yetenekleri bünyesine katma politikasını sürdürüyor.

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