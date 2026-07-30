Ademi: Çok yönlü bir oyuncuyum, Yamal'dan korkmuyorum

Barcelona'nın yeni transferi Alman Karim Adeyemi, kendisini "dünyanın en büyük kulübüne" katılmaya ikna etmek için Barça'nın teknik direktörü, hemşehrisi Hansi Flick'in çaba harcamasına gerek olmadığını doğruladı.

Adeyemi, bir hafta önce Borussia Dortmund'dan resmen Barcelona'ya katıldı ve şu anda yeni sezon hazırlıkları için Katalan kulübünün İngiltere'deki kampında bulunuyor.

Adeyemi, "Mundo Deportivo" gazetesine verdiği röportajda, Flick'in kendisini Barcelona'ya katılmaya ikna etmesi hakkında şunları söyledi: "İkna kelimesi tam olarak doğru değil. Beni aradı ve katılmak isteyip istemediğimi sordu, o kadar. Tabii ki, dedim, çünkü burası dünyanın en büyük kulübü ve bu fırsatlar bir daha gelmez. Beni ikna etmesine gerek yoktu. Ona uzun zamandır güveniyorum ve kendisine büyük bir saygı duyuyorum."

Şöyle devam etti: "Umarım (Flick) sahada takıma neler katabileceğimi görür. Beni Alman Milli Takımı'ndan çok iyi tanıyor ve ilişkimiz son derece yakın."

Dortmund'da oynadığı dönemde 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona ile karşılaşması sorulduğunda şunları açıkladı: "Ne muhteşem bir şeydi! Oynanabilecek en iyi maçlardan biriydi. Büyük bir takımla, köklü bir kulüple karşı karşıya geliyorsun ve en iyilere karşı oynarken her zaman büyük bir motivasyonun oluyor. İki maç da son derece zordu, ama keyif aldık."

Barcelona ilk maçı kendi sahasında 4-0 kazanmış, ancak Almanya'da 3-1 kaybetmişti. Adeyemi bu konuda şunları söyledi: "Neredeyse kazanıyorduk. Biraz şansımız yaver gitseydi kazanırdık."

Camp Nou'da oynamaya dair beklentileri hakkında Alman yıldız şu ifadeleri kullandı: "Bence harika olacak. Tam olarak tamamlandığını düşünmüyorum, ama dostum, köklü bir tarihe sahip bir stat ve onun bir parçası olmak harika olacak."

Barcelona kapısından Alman Milli Takımı'na geri dönme ihtimali hakkında Adeyemi şöyle konuştu: "Öyle düşünüyorum, ama sonuçta bunu sahada kanıtlamam gerekiyor. Milli takıma dönüp dönmeyeceğime yalnızca ben karar veririm. İyi oynarsam orada olacağıma eminim."

Kendisini bir oyuncu olarak nasıl tanımladığı sorulduğunda Adeyemi şunları ekledi: "Hızım var, tabii ki, ama oyuna katkı sağlayabileceğim başka şeylerim de var: Hız, birebir durumlarda iyiyim, kanatta oynayabilirim, gerçek bir forvet olarak da... Çok yönlü olduğumu düşünüyorum ve sanırım beni bir nebze farklı kılan da bu, belki."

Adeyemi, şimdiye kadar karşılaştığı en iyi oyuncunun Cristiano Ronaldo olduğunu belirterek "Bir kez karşılaştık ama en iyi formunda değildi" dedi ve aynı zamanda genel olarak en iyisinin Lionel Messi olduğunu kabul etti.

Barcelona'nın sezonuna dair beklentileri hakkında ise şunları açıkladı: "İçimde bu sezonun çok özel geçeceğine dair bir his var ve umarım birçok kupa kazanırız. Bizi büyük başarılar bekliyor; her şeyi kazanmak istiyoruz ve buna gücümüz yetiyor. Bunun için antrenman yapıyoruz ve her gün elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

Şöyle ekledi: "Elbette, hayalim Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Neredeyse kazanıyordum ama ne yazık ki kaybettik (2024'te Dortmund ile finale ulaştığında) ve bu benim hayalim. Her gün bunun peşinden koşuyorum."

Sağ kanat mevkii için Lamine Yamal ile rekabet etmekten korkup korkmadığı sorulduğunda eski Dortmund yıldızı şunları söyledi: "Hayır, hiçbir oyuncudan korkmuyorum. Elimden gelenin en iyisini yaparsam oynama şansı bulacağımı biliyorum."

Evdeyken maç izlemesi konusunda ise açıklamalarını şöyle tamamladı: "Açıkçası, her oyuncu ve her isim hakkında her şeyi bilen türden biri hiçbir zaman olmadım. Bazıları bu yüzden bana aptal diyebilir, ama evde olduğumda futboldan başka şeyler yapmak istiyorum."