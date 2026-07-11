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Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

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Ademi, Barcelona’ya transfer sözleşmelerini ne zaman imzalayacak?

K. Adeyemi
Barcelona
Dortmund
Dünya Kupası
Almanya
İspanya

Son adım

Barcelona, forvet Karim Ademi’nin Katalan takımına transferi konusunda Borussia Dortmund ile nihai anlaşmaya vardı. Barça, sabit bedel olarak 22 milyon avro ve değişken bedel olarak 7 milyon avro ödeyecek.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, bazı küçük ayrıntıların çözülmesi ve tüm maddelerin resmi sözleşmelere eklenmesi gerekse de, bu anlaşma dün Cuma akşamı tamamlandı.

"Sky Sports" ağının haberine göre, Barcelona birkaç gün önce oyuncu ile yıllık toplam 12 milyon avro maaş alacağı konusunda zaten bir anlaşmaya varmıştı.

Haberde, bu son ayrıntılar çözülene kadar Ademi'nin transferinin resmi olarak duyurulmayacağına dikkat çekildi. Forvet oyuncusu şu anda Almanya'da bulunuyor ve Barselona'ya gitmeyi bekliyor. Tahminlere göre, her şey önümüzdeki haftanın (Pazartesi günü başlayan) ilk günlerinde kesinleşecek.

Karim Ademi, transferle ilgili tüm evrak ve belgeler tamamlanır tamamlanmaz sağlık kontrolünden geçmek zorunda kalacak ve ardından hemen teknik direktör Hans Flick yönetimindeki takımın toplu antrenmanlarına katılacak. Takım kadrosu, 13 Temmuz Pazartesi günü antrenmanlara dönmek üzere çağrıldı; Bunun ardından forvet, Barcelona’nın yeni oyuncusu olarak resmen tanıtılacak.

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Kerim Ademi, Barcelona’nın bu yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği ikinci transferdir. Kulüp, Dünya Kupası başlamadan önce Anthony Gordon ile 70 milyon avro sabit bedel ve 10 milyon avro değişken bedel karşılığında anlaşmaya varmıştı.

Spor yönetimi, Julian Alvarez veya başka bir forvetin yanı sıra João Cancelo ve diğer olası takviyelerle yeni transferler gerçekleştirmek için çalışmalarına devam ediyor.

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