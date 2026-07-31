Ademi Barcelona serüvenine başlıyor: Hamza'nın Birmingham hazırlık maçındaki durumu ne?

İspanyol ekibi Barcelona, bugün cuma akşamı yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci hazırlık maçına çıkacak. St. Andrew's Stadyumu'nda İngiliz ekibi Birmingham City ile karşılaşacak Barcelona'nın bu maçında, Alman Karim Adeyemi ilk kez sahaya çıkarken, Mısırlı Hamza Abdelkerim de ilk 11'de yer alacak.

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, İngiltere birinci ligi (Championship) takımlarından ve Premier Lig'e yükselmeyi hedefleyen bu rakip karşısında, yeni transfer Adeyemi ile birlikte Hamza Abdelkerim'i de içeren bir ilk 11 tercih etti.

Adeyemi Blaugrana formasını ilk kez giyiyor

Yaz transfer döneminde Barcelona'ya katılan Adeyemi, Katalan kulübünün forması altındaki ilk resmi maçına çıkacak. Bu tercih, Flick'in Alman kanat oyuncusunun yeteneklerine duyduğu güveni ve gelecek sezona yönelik planları içindeki önemini yansıtıyor.

Teknik ekip, Adeyemi'nin bu hazırlık maçını becerilerini sergilemek ve yeni takım arkadaşlarıyla hızlı bir şekilde uyum sağlamak için değerlendirmesini umuyor. Zira resmi müsabakalar kapıya dayanmış durumda.

Hamza Abdelkerim parlamaya devam ediyor

Mısırlı Hamza Abdelkerim ise Flick'in hesaplarındaki güçlü varlığını ortaya koymaya devam ediyor. Alman teknik adam, ona üst üste ikinci maçta ilk 11'de yer verdi. Bu, genç oyuncuya gelecek planları çerçevesinde güvendiğinin açık bir işareti.

Hamza, özellikle hücum hattındaki mevkiler için yaşanan kıyasıya rekabet göz önüne alındığında, A takımdaki konumunu güçlendirecek dikkat çekici bir performans sergilemeyi amaçlıyor.

İlk 11

Flick şu ilk 11'i tercih etti: Kalede Szczesny; savunmada Chavi Espart, Christensen, Gerard Martin, Jofre; orta sahada Casado, Marc Bernal; hücum hattında Adeyemi, Ibrahima Toncara (16 yaşında), Shane Kluivert ve Hamza Abdelkerim.

Yedek kulübesinde ise aralarında Araujo, Kochen, Raphinha, Fermin ve Pesquer'in bulunduğu önemli isimler yer alıyor. Bu durum, Flick'e maç boyunca geniş çaplı değişiklikler yapabilmesi için çok sayıda seçenek sunuyor.