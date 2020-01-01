Adebayor: Mourinho tarihin en iyi teknik direktörü
Başakşehir ve Kayserispor'un eski oyuncusu Emmanuel Adebayor'a göre futbol tarihinin en iyi teknik direktörü Jose Mourinho.
2011 yılında Real Madrid'de kiralık olarak geçirdiği dönemde Mourinho'yla çalışma fırsatı yakalayan Adebayor, Portekizli teknik adama övgüler yağdırdı.
AS'a konuşan Togolu golcü, "Mourinho'yu seviyorum. Beni Madrid'e getiren oydu ama bana takımda yer bulması kolay değildi. Orada kazandığım tek kupayı [Kral Kupası] onunla kaldırdım. Artık Tottenham'da çalışıyor. Kendisine en iyi dileklerimi sunuyorum. Tarihin en iyi teknik direktörü Mourinho." sözlerini kullandı.
Kariyerindeki çıkışı Porto ile gerçekleştiren Jose Mourinho daha sonra Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United ve Tottenham'da görev aldı.
57 yaşındaki antrenörün dikkat çeken başarıları arasında iki Şampiyonlar Ligi, üç Premier Lig, bir La Liga ve iki Serie A şampiyonluğu var.