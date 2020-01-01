Adebayor: Mourinho tarihin en iyi teknik direktörü

Bir dönem Süper Lig'de de top koşturan Emmanuel Adebayor, Jose Mourinho'ya övgüler yağdırdı.

ve 'un eski oyuncusu Emmanuel Adebayor'a göre futbol tarihinin en iyi teknik direktörü Jose Mourinho.

2011 yılında 'de kiralık olarak geçirdiği dönemde Mourinho'yla çalışma fırsatı yakalayan Adebayor, Portekizli teknik adama övgüler yağdırdı.

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AS'a konuşan Togolu golcü, "Mourinho'yu seviyorum. Beni Madrid'e getiren oydu ama bana takımda yer bulması kolay değildi. Orada kazandığım tek kupayı [Kral Kupası] onunla kaldırdım. Artık 'da çalışıyor. Kendisine en iyi dileklerimi sunuyorum. Tarihin en iyi teknik direktörü Mourinho." sözlerini kullandı.

Daha fazla takım

Kariyerindeki çıkışı ile gerçekleştiren Jose Mourinho daha sonra , , Real Madrid, ve Tottenham'da görev aldı.

57 yaşındaki antrenörün dikkat çeken başarıları arasında iki Şampiyonlar Ligi, üç Premier Lig, bir ve iki şampiyonluğu var.