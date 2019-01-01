Adana Demirspor'dan Adebayor bombası

İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesini fesheden Emmanuel Adebayor’a TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor talip oldu.

Beşiktaş maçının ardından İstikbal Mobilya ile olan sözleşmesini sonlandıran Emmanuel Adebayor, ligin ikinci yarısında TFF 1. Lig’de forma giyebilir.

Fanatik’in haberine göre son olarak Fatih Karagümrük’ten ayrılan Erkan Zengin ile anlaşmaya varan , şimdi de Adebayor’un peşine düştü.

Akdeniz ekibi, büyük transferlere yabancı bir takım değil. Daha önce ve gibi kulüplerde oynayan Brezilyalı Anderson da Adana Demirspor forması giymişti.

35 yaşındaki Togolu golcü bu sezon geride kalan 8 Süper Lig maçında 2 gol attı.