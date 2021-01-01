Adana Demirspor'a forvet takviyesi: Lucas Rangel
Yorum()
AA
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Brezilyalı forvet oyuncusu Lucas Rangel'i kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, mavi-lacivertlilerin 26 yaşındaki oyuncuyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen Rangel'in yarın takıma katılacağı kaydedildi.
Lucas Rangel, en son Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımında forma giyiyordu. Golcü oyuncu Fin takımında çıktığı 63 maçta 22 gol kaydetti.