1. Lig

Adana Demirspor'a forvet takviyesi: Lucas Rangel

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Lucas Rangel Adana Demirspor 01192021
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Adana Demirspor, Brezilyalı forvet oyuncusu Lucas Rangel'i transfer etti.

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Brezilyalı forvet oyuncusu Lucas Rangel'i kadrosuna kattı. 

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, mavi-lacivertlilerin 26 yaşındaki oyuncuyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen Rangel'in yarın takıma katılacağı kaydedildi.

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    Lucas Rangel, en son Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımında forma giyiyordu. Golcü oyuncu Fin takımında çıktığı 63 maçta 22 gol kaydetti.

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