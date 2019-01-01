Adana Demirspor, Ümit Özat ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Ümit Özat ile yolların ayrıldığını açıkladı.

, geçtiğimiz sezonun devre arasında teknik direktörlük görevine getirilen Ümit Özat ile yolların ayrıldığını duyurdu.

42 yaşındaki çalıştırıcı, Adana temsilcisinin başında 19 karşılaşmaya çıkarak 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Adana Demirspor'dan yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Çok değerli Adana Demirspor taraftarı ve Spor Kamuoyu;

Yaklaşık yarım sezondur takımımıza ve camiamıza hizmet eden Ümit Özat Hocamızla bugün itibarı ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine teşekkür ediyor ve bundan sonraki futbol yaşamında yürekten başarılar diliyoruz.

Çıktığımız şampiyonluk yolunda bizleri başarıya götürecek bir teknik adam ile en yakın zamanda anlaşarak takımımızın başına getireceğiz.

Sevgi ve Saygılarımla

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Murat SANCAK

Adana Demirspor Kulübü Başkanı"