Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella: "Fenerbahçe'den sonra en iyisi bizde"

Akdeniz ekibinin teknik patronu, Fenerbahçe ile kıyasladığı takımının performansından memnun.

Adana Demirspor, 11 haftada yalnızca 1 mağlubiyet aldı

Ligin bir süre zirvesinde kalan ekip şimdi ikincilik koltuğunda oturuyor

Montella forvet hattı olarak Fenerbahçe'nin ardına takımını koyuyor

NE OLDU? Süper Lig'in 12. haftasında 30 Ekim'de deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak olan Akdeniz ekibinin hazırlıkları sürüyor. Adana Demirspor, 1 fark puanla lider Fenerbahçe'nin ardında ikincilik koltuğunda otururken bu sezon 11 karşılaşmadan 6 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe'nin ardından en iyi forvet hattına sahip olduklarını söylüyor.

NE SÖYLENDİ? Basın mensuplarına açıklama yapan Montella şunları söyledi: "Takımı sahaya dizeceğim zaman hangisi bize daha faydalı olur onun düşüncesiyle hareket ediyorum. Tabii ki de oynayanlara da oynamayanlara da saygı duyulması gerekiyor, çünkü herkes burada mücadele veriyor. Şu ana kadar Fenerbahçe'nin ardından takım olarak en iyi forvet hattı bizde. Rakamsal olarak baktığınızda da ligin ikinci en çok gol atan takımıyız."

ADANA DEMİRSPOR'U NE BEKLİYOR? Adana Demirspor, Kayserispor maçının ardından 11 Kasım'da Alanyaspor deplasmanına gidecek. Montella'nın öğrencileri, 25 Aralık'ta Pirlo'nun öğrencileri ile karşılaşacak.