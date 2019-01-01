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Adana Demirspor Mustapha Carayol'u transfer etti

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AA
Mavi lacivertli ekip, forvet oynayan 30 yaşındaki Mustapha Carayol ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Gambiyalı futbolcu Mustapha Carayol'u transfer etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, mavi-lacivertli ekip 30 yaşındaki Mustapha Carayol ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Kanat ve forvet mevkilerinde oynayan Carayol, kariyerinde İngiltere ekiplerinden Middlesbrough ve Leeds United forması giymişti.

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Geçtiğimiz sezon Apollon Limassol'da forma giyen Gambiyalı forvet, 19 maçta 2 gol kaydett,.

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