Adana Demirspor Mustapha Carayol'u transfer etti

Mavi lacivertli ekip, forvet oynayan 30 yaşındaki Mustapha Carayol ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

ekiplerinden , Gambiyalı futbolcu Mustapha Carayol'u transfer etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, mavi-lacivertli ekip 30 yaşındaki Mustapha Carayol ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Kanat ve forvet mevkilerinde oynayan Carayol, kariyerinde İngiltere ekiplerinden Middlesbrough ve Leeds United forması giymişti.

Geçtiğimiz sezon Apollon Limassol'da forma giyen Gambiyalı forvet, 19 maçta 2 gol kaydett,.