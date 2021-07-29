Adana Demirspor için David Luiz iddiası

Transfer dönemine damga vuran Adana Demirspor'un David Luiz'le anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor; kadrosuna kattığı Younes Belhanda, Mario Balotelli, Benjamin Stambouli ve David Akintola gibi isimlerle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Bu yıldızlara ek olarak, Adana Demirspor'un Arsenal'le olan sözleşmesi sona eren tecrübeli savunmacı David Luiz'le anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, geçtiğimiz haftalarda 34 yaşındaki oyuncuyla görüştüklerini doğrulamıştı. Ancak ilerleyen süreçte oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle transferden vazgeçildiği iddia edilmişti.

Son gelişmelere göre ise mavi-lacivertliler, Brezilyalı oyuncu ile anlaşmaya vardı.

Adana Demirspor, David Luiz'le anlaştı

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Adana Demirspor, serbest statüdeki David Luiz'le anlaştı.

Habere göre Süper Lig'in yeni temsilcisi, Brezilyalı yıldızla iki yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca oyuncunun yıllık 4 milyon euro maaş kazanacağına yer verildi.

David Luiz'in kariyeri

Kariyerine Brezilya ekibi Vitoria'da başlayan David Luiz, 2007 yılında Benfica'ya transfer olmuştu. Portekiz ekibinin formasını beş sezon terleten tecrübeli savunmacı, 2010-11 sezonunun devre arasında Chelsea'ye transfer olmuştu.

İngiliz ekibinin formasını üç buçuk sezon boyunca terleten ve bir kez Avrupa Ligi'ni kazanan oyuncu, 2014 yılında da Fransız devi PSG'ye transfer olmuştu.

PSG ile iki Ligue 1 şampiyonluğu ve iki Fransız Kupası şampiyonluğu yaşayan David Luiz, 2016 yılında Chelsea'ye geri dönmüş ve burada da Jose Mourinho ile bir kez Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı. 34 yaşındaki savunmacı, Maurizio Sarri döneminde de bir Avrupa Ligi zaferi görmüştü.

Son iki sezonu da Arsenal'da geçiren Brezilyalı savunmacı, toplamda 73 karşılaşmada göv yapmıştı.

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