Adana Demirspor'dan Sion'a transfer olan Mario Balotelli, yeni kulübünde başkan ile anlaşamayabilir

İtalyan yıldız, son olarak Aana Demirspor'da Montella ile tartışmıştı.

1990 yılında Palermo'da doğan İtalyan Mario Balotelli teknik direktör Vincenzo Montella ile arasının açılmasının ardından Türkiye'de Adana Demirspor'daki dönemini artık geride bıraktı.

Eski Inter, Manchester City, AC Milan ve Liverpool forveti şimdi kariyerinin 11. kulübüne transfer oldu. Balotelli, İsviçre ekibi Sion'a katıldı.

Adana Demirspor, Montella ile yaşadığı olayın ardından İtalyan oyuncuyu mgöndermeyi tercih etti. Olayın yanı sıra, yaklaşık 5 milyon avroluk yüksek maaşının da onu göndermek istemelerinin bir nedeni olduğu düşünülüyor.

İtalyan arkadaşı Paolo Tramezzani, Sion'dan sorumlu ve bunun Balotelli'nin Sion'a katılma kararındaki belirleyici faktörlerden biri olduğu söyleniyor. Balotelli'nin tartışmalı başkan Christian Constantin ile nasıl anlaşacağını göreceğiz.

AEK Atina'dan da teklif aldı.

Başkan da problemli

Yine de Balotelli'de olduğu gibi, birçok insan bu transferin iyi gideceğinden şüphe ediyor.

La Regione genel yayın yönetmeni Stefano Marelli, La Repubblica'ya yaptığı açıklamada, "Hem Constantin hem de Balotelli'yi tanıdığım için aralarında kıvılcımlar bekliyorum ve ilişkilerinin uzun sürmeyeceğinden korkuyorum" dedi.