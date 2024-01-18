Adana Demirspor ile yollarını ayıran Younes Belhanda, yeni takımına imzayı attı.

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Trendyol Süper Lig'de imzalar arka arkaya geliyor. Şu ana kadarki ocak ayı transferlerinden en fazla dikkat çekenler Fenerbahçe'nin Leonardo Bonucci ve Rade Krunic transferleri oldu.

Tabii gelen oyuncuların yanı sıra ayrılıklar da yaşandı. Süper Lig'in tecrübeli oyuncusu Younes Belhanda, Adana Demirspor'dan ayrıldı. Faslı yıldızın ismi Yunanistan ekibi Panathinaikos ile anılıyordu ancak Belhanda'nın tercihi farklı oldu.

İmzayı attı

Adana Demirspor'un sözleşmesini feshettiği Younes Belhanda, Katar kulübü Al-Shamal'a transfer oldu.

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33 yaşındaki orta saha, yeni kulübüne imzayı attı. Panathinaikos'a gitmesi beklenen, adı Galatasaray ile de anılan yıldız futbolcunun bu imzası sürpriz olarak karşılandı.