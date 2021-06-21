Adana Demirspor, Birkir Bjarnason ile anlaştı

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Adana Demirspor, İzlandalı orta saha oyuncusu Birkir Bjarnason'u kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor transfer çalışmalarına hızlı başladı.

A Spor'da yer alan habere göre, Akdeniz temsilcisi İzlandalı oyuncu Birkir Bjarnason ile anlaşmaya vardı. Oyuncunun ilerleyen günlerde Adana'ya gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Birkir Bjarnason geçen sezon ne yaptı?

Geçtiğimiz sezon İtalya Serie B ekibi Bresica'da forma giyen 33 yaşındaki oyuncu, 26 karşılaşmada forma giydi. Bjarnason bu maçlarda altı gol atarken üç kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Bjarnason, Serie B play-off'unda da bir kez forma giydi.

Birkir Bjarnason'un kariyerinden satırbaşları

Ülkesinden ilk çıkışını 2012 yılında Standard Liege'e transfer olarak yapan İzlandalı oyuncu, ardından Pescara'ya kiralandı.

Bjarnason ardından sırasıyla, Sampdoria, Basel, Aston Villa ve Katar ekibi Al Arabi formaları giydi. Tecrübeli oyuncu 18 Ocak 2020'de bedelsiz olarak Brescia'ya katılmıştı.

Birkir Bjarnason için kariyerinde toplam 6.22 milyon euro bonservis ücreti ödendi.