Adana Demirspor

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak istifa etti

Goal
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Murat Sancak Adana Demirspor President 09192019
AA
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak görevinden ayrıldığını açıkladı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından Ömer Şişmanoğlu'nun Adana temsilcisine katılacağını duyurdu.

Ömer Şişmanoğlu transferini istemediklerini belirten taraftarlar başkan Murat Sancak'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Bunun üzerine Twitter hesabından açıklama yapan Adana Demirspor Başkanı, görevinden ayrıldığını açıkladı.

 

 

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