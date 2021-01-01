Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak istifa etti

Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından Ömer Şişmanoğlu'nun Adana temsilcisine katılacağını duyurdu.

Ömer Şişmanoğlu transferini istemediklerini belirten taraftarlar başkan Murat Sancak'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Bunun üzerine Twitter hesabından açıklama yapan Adana Demirspor Başkanı, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Evet çok değerli ADS Taraftarları,ben yönetilmem,yönetirim demiştim,çok sevmeme,saygı duymama rağmen bu görevde kalmam mümkün değil,kulübü aldığım gibi devredecem,söz verdiğim her yıl yapmam gereken bağışlarıda yapacam.hakkınızı helal edin,ben ediyorum,Allah a emanet olun sonu🏆