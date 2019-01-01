Adana Demirspor, Aias Aosman'la anlaştı

Mavi Şimşekler, Suriyeli orta saha oyuncusunu renklerine bağladı.

ekibi , 24 yaşındaki Suriyeli orta saha Aias Aosman'ı kadrosuna kattı.

Adana ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dynamo Dresden ile sözleşmesi sona eren Aosman'ın 1 Temmuzdan itibaren yeni takımına katılacağı ifade edildi.

Kulübümüz 24 Yaşındaki Suriye asıllı orta saha oyuncusu Aias Aosman ile 1 Temmuzdan geçerli olarak sözleşme imzalamış olacaktır.

Futbol hayatında FC Köln ve Regensburg gibi takımlarda oynayan oyuncu son olarak ekiplerinden Dinamo Dresden forması giyiyordu. pic.twitter.com/9UKYs3Thz1 — Adana Demirspor (@AdsKulubu) June 25, 2019

Aias Aosman, 2018/19 sezonunda Dresden ekibinin formasıyla çıktığı 20 maçta 4 gol kaydetti.