Adana Demirspor, Aias Aosman'la anlaştı
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Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, 24 yaşındaki Suriyeli orta saha Aias Aosman'ı kadrosuna kattı.
Adana ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dynamo Dresden ile sözleşmesi sona eren Aosman'ın 1 Temmuzdan itibaren yeni takımına katılacağı ifade edildi.
Kulübümüz 24 Yaşındaki Suriye asıllı orta saha oyuncusu Aias Aosman ile 1 Temmuzdan geçerli olarak sözleşme imzalamış olacaktır.— Adana Demirspor (@AdsKulubu) June 25, 2019
Futbol hayatında FC Köln ve Regensburg gibi takımlarda oynayan oyuncu son olarak Bundesliga ekiplerinden Dinamo Dresden forması giyiyordu. pic.twitter.com/9UKYs3Thz1
Aias Aosman, 2018/19 sezonunda Dresden ekibinin formasıyla çıktığı 20 maçta 4 gol kaydetti.