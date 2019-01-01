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Adana Demirspor, Aias Aosman'la anlaştı

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Mavi Şimşekler, Suriyeli orta saha oyuncusunu renklerine bağladı.

Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, 24 yaşındaki Suriyeli orta saha Aias Aosman'ı kadrosuna kattı.

Adana ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dynamo Dresden ile sözleşmesi sona eren Aosman'ın 1 Temmuzdan itibaren yeni takımına katılacağı ifade edildi.

Aias Aosman, 2018/19 sezonunda Dresden ekibinin formasıyla çıktığı 20 maçta 4 gol kaydetti.

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