Adama Traore: Barcelona'ya geri dönemezsem, Real Madrid'de oynayabilirim

Barcelona altyapısında yetişen Adama Traore, gelecekte Real Madrid forması giyebileceğini söyledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Adama Traore, geçmişine rağmen fırsat bulduğu takdirde 'de oynamasının önünde bir engel bulunmadığını belirtti.

İspanyol kanallarından La Sexta'daki Jugones programında konuşan 23 yaşındaki oyuncu "Eğer Barcelona'ya geri dönmek gibi bir seçeneğim kalmazsa, Real Madrid'e gidebilirim. Barcelona ile bir yanlış anlaşılma yaşadım. Hoşuma gitmeyen bir durum oldu ve bunu kendime saklamak istiyorum. İspanya'ya geri dönebilirim ancak İngiltere'nin en iyilerinden biri olmaya söz verdim" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Barcelona A Takımı formasını 4 defa giyen Traore, bu maçlarda toplam 95 dakika süre aldı. Katalan ekibin 2014-15 sezonunda Kral Kupası Son 16 Turu'nda karşılaştığı 'yı 8-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının 7. golünü kaydetti.

Bu sezon ise Wolverhampton ile toplam 30 resmi maça çıkan 23 yaşındaki İspanyol oyuncu 5 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.