Acun Ilıcalı, Trabzonspor - Basel maçının reklam gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağını açıkladı

- Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi'nde rakibi Basel
- Acun Ilıcalı maçın şifresiz yayınlanacağını söyledi
- Reklam gelirleri ise yardım için kullanılacak
NE OLDU? Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off maçında 16 Şubat Perşembe günü İsviçre ekibi Basel ile karşılaşacak. TV8'in ve Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı, Trabzonspor - Basel maçının TV8'de yayımlanacağını ve reklam gelirlerinin Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen depremzedeler için kullanılacağını belirtti.
NE SÖYLENDİ? Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Trabzonspor-Basel maçını 16 Şubat Perşembe günü TV8’den yayınlayacağız. Reklam gelirleri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır”