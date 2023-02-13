Acun Ilıcalı, Trabzonspor - Basel maçının reklam gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağını açıkladı

İdil Erin Tetik
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Acun ilicali Hull City 2022Getty Images
Trabzonspor vs BaselTrabzonsporBaselUEFA Europa Conference League

Acun Ilıcalı, Trabzonspor - Basel maçının TV8'de yayınlanacağını ve reklam gelirlerinin depremzede vatandaşlar için kullanılacağını açıkladı.

  • Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi'nde rakibi Basel
  • Acun Ilıcalı maçın şifresiz yayınlanacağını söyledi
  • Reklam gelirleri ise yardım için kullanılacak

NE OLDU? Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off maçında 16 Şubat Perşembe günü İsviçre ekibi Basel ile karşılaşacak. TV8'in ve Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı, Trabzonspor - Basel maçının TV8'de yayımlanacağını ve reklam gelirlerinin Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen depremzedeler için kullanılacağını belirtti.

NE SÖYLENDİ? Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Trabzonspor-Basel maçını 16 Şubat Perşembe günü TV8’den yayınlayacağız. Reklam gelirleri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır”