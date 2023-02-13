Acun Ilıcalı, Trabzonspor - Basel maçının reklam gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağını açıkladı

Acun Ilıcalı, Trabzonspor - Basel maçının TV8'de yayınlanacağını ve reklam gelirlerinin depremzede vatandaşlar için kullanılacağını açıkladı.

Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi'nde rakibi Basel

Acun Ilıcalı maçın şifresiz yayınlanacağını söyledi

Reklam gelirleri ise yardım için kullanılacak

NE OLDU? Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off maçında 16 Şubat Perşembe günü İsviçre ekibi Basel ile karşılaşacak. TV8'in ve Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı, Trabzonspor - Basel maçının TV8'de yayımlanacağını ve reklam gelirlerinin Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen depremzedeler için kullanılacağını belirtti.

NE SÖYLENDİ? Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Trabzonspor-Basel maçını 16 Şubat Perşembe günü TV8’den yayınlayacağız. Reklam gelirleri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır”