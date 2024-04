Acun Ilıcalı, Slovenya'da olay yaratan Aleksander Ceferin ile fotoğrafına açıklık getirdi

Acun Ilıcalı, Slovenya'da olay yaratan UEFA başkanı Aleksander Ceferin ile fotoğrafını neden paylaştığını açıkladı.

Acun Ilıcalı, Maribor'u satın alıyor

Ceferin ile paylaşımı Slovenya'da olay yarattı

Medya patronu, bu fotoğrafa açıklık getirdi

NE OLDU? Acun Ilıcalı, Slovenya ekiplerinden Maribor'u satın almaya hazırlandığını açıkladı. Slovenya'daki kulüplerle ilgilenirken UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile fotoğrafını sosyal medyada paylaşması, "Slovenya halkına kendini kabul ettirmek için paylaştı" yorumlarına neden olmuştu. Medya patronu bu yorumlara yanıt verdi.

NE SÖYLENDİ? Sportklub Slovenija'ya konuşan Acun Ilıcalı, "Medyanın ustası olduğunuza göre, UEFA başkanı Aleksander Ceferin ile şu an meşhur olan fotoğrafınızı sırf Instagram profilinizde güzel durduğu için mi yoksa yatırım yapmaya karar verdiğinizde Slovenya halkının sizi tanıyıp sizi daha kolay kabul etmesi için mi paylaştınız?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Hayır hayır. Gerçekten bunun hakkında düşünmedim. Sayın Ceferin çok önemli bir insan. Kendisiyle İstanbul'da buluştuk. Fikirlerini çok beğeniyorum. Onun bakış açısı özeldir çünkü bir bütün olarak Avrupa'nın futbol görüşüne dair çok geniş bir bakış açısına sahip. Ondan bir şeyler öğrenmek ve Avrupa futboluyla ilgili fikirlerini dinlemek çok önemli."

"20 yıldır neredeyse Türkiye’deki her evde her gece televizyona çıkıyorum. Yani birisi beni tanımıyorsa büyük ihtimalle Türk değildir. İnsanlarla hep iletişim halindeyim. Futbolda da kulübü yaratan insanlardır. İsim sadece bir isimdir, kulüp taraftarlar, destekleyenler, oyuncular, kulüp çalışanları tarafından yaratılır. Bu yüzden iletişim her zaman çok önemlidir."

Haberin devamı aşağıda

"Ceferin'le olan fotoğraf sadece hoşuma giden bir fotoğraftı, o yüzden paylaştım. Slovenya'da böyle bir medya yansıması olacağını beklemiyordum. Ama bu durum benim için önemli değil."

BÜYÜK RESİM: Maribor, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile karşılaşmıştı. Sarı-lacivertli temsilcimiz ilk maçı 3-1, deplasmandaki mücadeleyi ise 3-0 kazanmıştı.