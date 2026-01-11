Acun Ilıcalı'nın 18'lik prensi şova başladı: Fenerbahçe ve Trabzonspor'un elinden kapmıştı! İlk maçında dikkat çekti

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer etmek istediği ancak Acun Ilıcalı'nın kaptığı genç yetenek Adem Yeşilyurt, Slovenya ekibi Maribor'un yolunu tutacak. Genç yıldız adayı, ilk milli maçına çıkarken adeta fırtına gibi esti ve neden bu kadar istendiğini de göstermiş oldu.

Ne söylendi?

Karşıyaka Başkanı Metin Aygün Cicibaş, 18 yaşındaki futbolcusu için "Adem Yeşilyurt'un transferi için Maribor ile prensipte anlaştık. Adem transferinde bonservis artı sonraki satıştan yüzde 50 pay yer alacak. Adem, Marimor'dan Hull City'ye transfer olursa 3 milyon Euro ödeme yapılacak. (Sonraki satış yerine) Adem sezonu Karşıyaka'da tamamlayacak" demişti.

İlk maçında ilk gol

U19 Millî Takımımız, Antalya'da özel maçta karşılaştığı Özbekistan'ı 3-2 mağlup etti. Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Millî Takımımızın gollerini 53. dakikada Özder Özcan, 64. dakikada Onuralp Çakıroğlu ve 67. dakikada Adem Yeşilyurt kaydetti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Adem, 74 dakika sahada kalırken ilk maçında gol attı. genç yıldız adayı daha sonra yerini Enes Çinemre'ye bıraktı.

Performansı

Bu sezon ilk kez profesyonel liglerde forma giyen genç oyuncu, oynadığı 9 maçın 5’inde ilk 11’de sahaya çıktı. Süre aldığı bu 560 dakikada 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Adem, birçok kulübün ilgisini çekmeyi başardı.

Adem Yeşilyurt kimdir?

Adem Yeşilyurt, Türk futbolunun gelecek vadeden genç oyuncuları arasında gösterilen isimlerden biridir. 13 Ocak 2007 tarihinde İzmir Bornova'da dünyaya gelen Adem Yeşilyurt, futbola Bornova Belediyespor altyapısında başladı.

Altyapı gelişimini sürdürdükten sonra Pınargücüspor forması giyen genç futbolcu, daha sonra Karşıyaka altyapısına transfer oldu.

Karşıyaka'da gösterdiği performansla dikkat çeken Adem Yeşilyurt, 8 Aralık 2025 tarihinde profesyonel sözleşmeye imza atarak kariyerinde önemli bir adım attı.