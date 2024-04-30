Acun Ilıcalı bir futbol kulübü daha satın alıyor: Yeni takımını açıkladı

İngiliz takımı Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı bir futbol kulübünü daha satın almaya hazırlandığını açıkladı.

Acun Ilıcalı futbol yatırımlarını genişletiyor

Slovenya'da kulüp satın alacak

Planlarını açıkladı

NE OLDU? Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı futbol yatırımlarını genişletiyor. Bir kulüp daha satın alacağı söylenen medya patronu, Slovenya'daki planlarını açıkladı ve Maribor'u satın almaya hazırlandığını duyurdu.

NE SÖYLENDİ? Sportklub Slovenija'ya konuşan Acun Ilıcalı şunları söyledi: "Slovenya’daki hangi kulübün bizim için en uygun olduğunu araştırdıktan sonra bu kulübün Maribor olduğuna karar verdik. Geçen hafta Maribor’daydım, şehri ve stadyumu çok beğendim. Kulübü yöneten insanları da çok sevdim."

DAHA FAZLASI: Acun Ilıcalı ayrıca şunları söyledi: "Diğer kulüplere de saygı duyuyorum. Mura çok başarılı, Olimpija Avrupa’da önemli işler yaptı ama Maribor da öyle. Sonunda bir karar vermemiz gerekiyordu. İki ay boyunca araştırdık ve düşündük. Maribor’un en doğru proje olduğunu kararlaştırdık"

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BÜYÜK RESİM: Maribor, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile karşılaşmıştı. Sarı-lacivertli temsilcimiz ilk maçı 3-1, deplasmandaki mücadeleyi ise 3-0 kazanmıştı.