Real Madrid'in Michael Olise'yi kadrosuna katma ilgisi artık transfer piyasasında sadece bir söylenti olmaktan çıktı, ancak Bayern Münih'in kanat oyuncusuna giden yol hâlâ engellerle dolu.

Daha önce basın raporları, Olise'nin 2026 Dünya Kupası'nın ardından Real Madrid'e katılmak istediğini teyit etmişti; bu istek turnuva boyunca, Fransa Milli Takımı'ndaki takım arkadaşı Kylian Mbappé ile kurduğu güçlü ilişki sayesinde daha da güçlendi.

Alman Bild gazetesi birkaç gün önce, Mbappé'nin Olise'ye Real Madrid'i övmekle yetinmediğini, ayrıca kulüp başkanı Florentino Perez'e Bayern Münih'in kanat oyuncusunun Kraliyet ekibine transfer olma isteğini ilettiğini ve oyuncunun spor projesine önemli bir katkı olacağının altını çizdiğini aktardı.

Bu gelişmelere değinen Foot Mercato sitesi, transferin ilk bir engelle karşılaştığını doğruladı: Florentino Perez ile Bayern Münih başkanı Herbert Hainer arasındaki, karşı kulübün herhangi bir oyuncusuyla, kendi kulübünün yönetimine resmî olarak bilgi verilmeden görüşülmemesini öngören açıklanmamış bir anlaşma.

Site şunları ortaya koydu: "Bu nedenle Real Madrid şu ana kadar Bayern Münih ile ya da Olise ve temsilcileriyle resmî olarak temas kurmadı; müzakereler hâlâ resmî tekliflerin verilmesi aşamasından uzak."

Buna karşılık Bayern Münih, oyuncuyu elde tutmak için harekete geçiyor; zira 2029 yazına kadar süren sözleşmesini uzatmaya çalışıyor. Bu kapsamda yıllık maaşını yaklaşık 14 milyon avrodan 25 milyon avro dolaylarına yükseltmenin yanı sıra, önümüzdeki yıllarda kulübün sportif hedefleri konusunda oyuncuya güvence vermeyi amaçlıyor. Site, Olise'nin Dünya Kupası'na katılımından dönüşünün ardından önümüzdeki dönemde, kesin kararını vermeden önce kulübün projesini dinlemek üzere Bayern Münih yönetimiyle bir görüşme yapacağını açıkladı.

Bu görüşmelerin, 24 yaşındaki oyuncunun bu yaz resmî olarak ayrılmayı talep edip etmeyeceğini belirlemesi bekleniyor. Florentino Perez, oyuncuyu kadrosuna katmak için büyük bir mali teklif sunmadan önce bu adımı temel bir şart olarak görüyor; nitekim bunu son seçim kampanyasında da vaat etmişti.

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