Arjantinli süperstar Messi, yeniden Ronaldo'yla buluşacak ve aynı ligde şampiyonluk mücadelesi verecekler.

NE OLDU? Lionel Messi, Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'de yeni bir sözleşme imzalamayacağına dair birçok spekülasyonun içinde kaldı.

Ve bu konu hakkında birçok iddia ortaya atılırken Arjantinli süperstar, önümüzdeki yaz transfer döneminde serbest oyuncu olarak takımdan ayrılabilecek.

Tam da bu sırada ortaya çok büyük bir iddia daha atılıdı. Fransız Haber Ajansı AFP, Messi'nin Suudi Arabistan yolcusu olduğunu aktardı.

Haberde, Lionel Messi yeni sezonda Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'de devam edeceği bildirildi.

AFP'nin ulaştığı kaynak, Messi'nin transferi hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Olağanüstü bir sözleşme olacak. Gerçekten çok büyük. Sadece bazı küçük ayrıntılar kaldı ve onları sonuçlandırmaya çalışıyoruz."

BÜYÜK RESİM: 2022 Dünya Kupası galibi Messi, Barcelona'ya yeniden dönmek için uğraşsa da Camp Nou'daki mali mücadeleler, onun evine duygusal bir dönüş yapmasını zorlaştırdı.

Tüm zamanların en iyisi için MLS'e transfer konusu da tartışıldı, David Beckham'ın ortak sahibi Inter Miami'nin onu transfer etmeye istekli olduğu söylendi, ancak Messi için Amerika seçeneği de kapanmış gibi görünüyor.

VE DAHA FAZLASI: AFP, Lionel Messi'nin Suudi Arabistan Ekibi Al-Hilal takımına transfer olacağını bildirirken Al-Hilal'in Arjantinli yıldıza 400 milyon Sterlinlik (505 milyon Dolar) bir anlaşma hazırlandığının da bilgisi verildi.

Bu sözleşme, onu gezegendeki en yüksek maaşlı oyuncu yapacak ve ezeli rakibi Cristiano Ronaldo'nun önüne geçecek.

Böylece, Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi yeniden aynı ligde şampiyonluk mücadelesi verecekler.

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SIRADA NE VAR? Messi'nin Arabistan'a transfer olmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Özellikle son dönemde, izinsiz olarak Arabistan'a gittiği için PSG'den ceza aldı.

GOAL'DEN EN SON AÇIKLAMA: AFP anlaşma yapıldığını iddia ederken, GOAL'ün anladığı kadarıyla hiçbir kulüpten gelen teklif Messi tarafından kesin olarak kabul edilmedi.

Fransa'daki 2022-23 sezonunun sonuna kadar geleceği hakkında herhangi bir karar verilmeyeceğini savunuyorlar.

L'Equipe'ten gelen haber de Messi'nin Arabistan'a transfer olacağı yönünde ve Arjantinli süperstar şimdiden bavulunu hazırlamaya başladı.