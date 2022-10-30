"Açıkçası bir şeyler yolunda gitmiyor" -Alexander Arnold, Liverpool'un Tottenham maçından önce kendini sorgulaması ve toparlanması gerektiğini söyledi

Alexander-Arnold, Liverpool'un bu sezon hedeflerine ulaşması için toparlanması gerektiğini söyledi ve Tottenham maçının önemini vurgu yaptı.

Alexander-Arnold, Liverpool'un formundan endişeli

"Spurs maçından önce gelişmemiz gerekiyor"

"Liverpool için bir şeyler yolunda gitmiyor"

NELER OLDU? Liverpool'un Leeds karşısında 2-1 mağlup olmasından sonra açıklama yapan İngiliz milli oyuncu, Liverpool'un bu sezon için hedeflerine ulaşmasını istiyorsa bir an önce toparlanması gerektiğini söyledi.

NE SÖYLENDİ? Liverpoolfc.com'a konuşan Arnold, "Hepimizin kendimize inandığını söyleyebilirim, oynama şeklimize inanıyoruz, kadroya ve neler başarabileceğimize inanıyoruz. Ama aksiliklerle karşılamak kendimizi sorgulamamıza neden olabilir."

"Açıkçası, takım olarak bir şeyler yolunda gitmiyor, istediğimiz gibi gitmiyor. Bu herkesin düşünmesi gereken bir şey, düzeltilmesi gereken bir şey. Özellikle de önümüzdeki hafta Spurs maçına karşı. Sezon için hedeflerimize ve beklentilerimize ulaşma şansımız varsa oraya gitmemiz ve puan almamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

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BÜYÜK RESİM: Liverpool son beş Premier Lig maçının sadece ikisini kazandı ve şu an ligde Manchester City'nin 13 puan gerisinde kalarak dokuzuncu sırada yer alıyor.

SIRADA NE VAR? Liverpool 6 Kasım Pazar günü Tottenham'a konuk olacak.