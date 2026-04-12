Barcelona'nın Katalonya derbisini kazanmasının ardından, Lamine Yamal sosyal medya üzerinden ezeli rakibi Espanyol'a sert bir mesaj gönderdi.

Bu mesaj, genç oyuncunun yoğun maç programı içinde önümüzdeki Salı günü Atlético Madrid ile oynayacağı kritik Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde geldi.

Barcelona, dün Espanyol'u 4-1 yenerek La Liga'nın bitimine 7 hafta kala rakibi Real Madrid ile arasındaki puan farkını 9'a çıkardı.

Ayrıca okuyun: Derbi senaryosu ve Real'in yetersizliği... Barcelona, La

Liga şampiyonluğu için sakin bir şekilde ipleri eline alıyor Yamal, maçtan sonra hassas bir konuyu gündeme getirdi ve Instagram hesabında maçtan bir dizi fotoğraf paylaştı, ardından Espanyol'la alay ederek şöyle yazdı: "Yenilgiyi kabullenmeleri gerekiyor... her zamanki gibi."

Ve ekledi: "Barselona (şehri) mavi ve kırmızı."

Yamal ve Pedri, dün 90 dakika oynadıkları için dinlenemedi; 72 saat sonra Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci ayağında Atlético Madrid ile karşılaşacaklar.

Yamal, Ferran Torres'in attığı ilk ve ikinci gollere yol açan iki kritik pas verdi. 56. dakikadan 87. dakikaya kadar skor 2-1 iken, üçüncü golü atarak Katalan takımının üzerindeki baskıyı hafifletti. Bunu iki dakika sonra Rashford dördüncü golle takip etti ve maç 4-1 sona erdi.