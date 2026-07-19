Acı bir vedanın ardından Fransa’nın dertlerini daha da artıran bir isyan durumu

Fransa milli takımı ve teknik direktörü Didier Deschamps, 2026 Dünya Kupası’ndan acı bir senaryoyla veda etti; üçüncülük maçında İngiltere’ye 4-6 yenildi.

"Metro" gazetesi, Les Bleus'un yıldızı Ryan Sharqi'nin, Üç Aslanlar ile oynanan maç sırasında teknik direktörü Deschamps'a bir kez daha başkaldırdığını bildirdi.

Şerki, Dechamps tarafından Dünya Kupası'nda ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı, ancak Manchester City'nin orta saha oyuncusu kötü bir performans sergiledi ve ilk yarıda Ousmane Dembélé'nin oyuna girmesiyle değiştirildi.

İlk yarıdaki su molası sırasında, Deschamps'ın saha kenarına yaklaşan Şerki'ye sert talimatlar verdiği görüldü; ancak City'nin yıldızı elini sallayarak karşılık verdi ve Fransa teknik direktörüne sırtını dönerek uzaklaştı.

Maç sonrası, su molası sırasında Şerki’nin kendisine karşı sergilediği davranışla ilgili sorulan bir soruya Deschamps, “Bugün hesaplaşmayacağım” dedi.

Devamında, “Oyuncular bunu çok iyi biliyor. Kimseyi suçlamayacağım. Yine de onlara her zaman söylediğim gibi, Kylian Mbappé’nin de belirttiği gibi, durumu sindirmeleri için zamana ihtiyaçları vardı. Ancak hata bendeydi; maçın başından itibaren farklı seçimler yapmalıydım. Öyle diyebilirsiniz, belki de işler daha iyi giderdi” dedi.

"Herkes performansı üzerinden değerlendirilir. Bazı oyuncuların daha iyi performans gösterebileceği açıktı. Hepsine başarılar diliyorum" diye ekledi.

Ryan Sharqi ile Deschamps arasında daha önce Dünya Kupası’nda bir anlaşmazlık yaşanmıştı. Fransa’nın İsveç’i yendiği son 32 turu maçında, City’nin orta saha oyuncusu geç bir anda oyuna girdikten sonra teknik direktörünü görmezden geliyor gibi görünmüştü.