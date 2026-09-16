Marcel Sabitzer, 32 yaşında ve profesyonel futbolda 600’ün üzerinde resmi maç deneyimiyle, muhtemelen öyle kolay kolay sakinliğini bozacak biri değil. 2023’ten bu yana Borussia Dortmund forması giyen orta saha oyuncusu, daha önce de sık sık farklı türden söylenti ve spekülasyonların odağında yer aldı.

Bu açıdan bakıldığında, geride kalan yaz transfer dönemi Sabitzer için özel bir dönem sayılmazdı. Yine de Avusturyalı oyuncunun etrafında, özellikle transfer döneminin sonuna doğru yükselen belli bir hareketlilik vardı.

Bunun bir nedeni sportif açıdan mevcut durumuydu. Sabitzer, BVB’de geçirdiği üç sezonda sürekli bir iniş çıkış yaşadı. Performansı çok sık beklentilerin altında kaldı, zaman zaman ortaya koyduğu parlak dönemleri ise çok nadir sürdürebildi. Sonuç olarak, 117 resmi maçta görev almasına rağmen Sabitzer bu süreçte kalıcı biçimde tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olmasını sağlayacak istikrarı yakalayamadı.

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Marcel Sabitzer’in BVB ile sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Geçen sezonda böyle bir oyuncu olarak öne çıkmıştı, ancak bunda en büyük etken Felix Nmecha’nın sakatlığı nedeniyle yokluğu olmuştu. Sabitzer geçen sezon 26 kez ilk 11’de sahaya çıktı, beş gole katkıyla verimi ise düşük kaldı. Merkez ya da ön libero pozisyonundaki perspektifi sınırlıydı. Teknik direktör Niko Kovac, Nmecha’nın yanı sıra giderek daha sık Jobe Bellingham’a şans verdi.

Sabitzer’in sözleşmesi Haziran 2027 sonunda biteceği ve BVB de onun oynadığı bölgeye Joey Veerman gibi bir ilk 11 oyuncusu transfer ettiği için, doğal olarak transfer söylentilerinin merkezine oturdu. Nitekim ağustos ortasında, Sabitzer takımın bir buluşmasında "ani bir ayrılık" yaptı ve takım arkadaşlarının son kalanları olay yerine varmadan yeniden ayrılınca ciddi spekülasyonlar gündeme geldi.

İki haftadır ise durum net: Sabitzer en azından devre arasına kadar Borussia’da kalacak. Çünkü menajeri Roger Wittmann’ın Sky’a son transfer gününde açıkladığı üzere Dortmund’da "mutlu". Wittmann, Sabitzer’in mevcut kulübünde "yüksek seviyede" oynayabildiğini de söyledi.

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Marcel Sabitzer’e yazın "on farklı teklif" geldi

Demek ki menajerine göre Sabitzer’e gelen "on farklı teklif" için durum bu şekilde değildi. 102 kez milli olan oyuncu için piyasa koşullarına uygun bir teklif gelmiş olsaydı, BVB büyük ihtimalle bunu reddetmezdi. Ancak böyle olmayınca Sabitzer, Dortmund’da bir vedaya doğru ilerliyor. Wittmann’ın anlamlı şekilde ifade ettiği gibi, "gelecek yıl" müvekkili tüm seçenekleri değerlendirebilecek.

Bu seçeneklerden biri Borussia olmayacak. Kulüp, Sabitzer ile sözleşme uzatmayı planlamıyor. Bunun da geçerli nedenleri var: Sadece sportif açıdan beklentileri yeterince karşılayamamakla kalmadı, aynı zamanda çok yüksek bir maaş alıyor. Bir dönem Bayern Münih’e onun için 19 milyon euro ödeyen kulüpte Sabitzer’in yıllık maaşının 8 milyon euro olduğu tahmin ediliyor. Veerman, Konstantinos Karetsas ve Giannis Konstantelias başta olmak üzere yeni transferlerin her birinin ise bunun en fazla yarısını kazanması bekleniyor.

Bu nedenle BVB için fazlasıyla tanıdık ama aynı zamanda acı verici bir hikâye söz konusu: Gösterdikleri performansa kıyasla çok fazla kazanan oyuncular, yüksek ücretli sözleşmelerinin sonuna kadar kulüpte kalıyor. Nico Schulz, Marius Wolf, Niklas Süle ya da Salih Özcan’da da durum böyleydi. Kim onları suçlayabilir ki?

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"Şişe": Marcel Sabitzer’in eşi, hakaret eden bir kullanıcıyla tartıştı

Cevap basit: Elbette sosyal medyadaki insanlar! Sabitzer, burada çok sık sergilediği zayıf performanslar nedeniyle uzun zaman önce günah keçisi ilan edilmişti. Son olarak durum öyle bir noktaya geldi ki, Sabitzer’in eşi Katja Instagram’da devreye girdi.

Bir kullanıcı, Wittmann’ın açıklamalarının yer aldığı bir paylaşımın altına, "Gerçekten o şişeden kurtulduğumuzu ummuştum" diye yazdı. Sabitzer’in eşi, 2014 yılında 'Der Bachelor' adlı televizyon programının galibi olan Katja, şu yanıtı verdi: "Hayatta ne başardığını gerçekten çok merak ediyorum?" Kötü niyetli karşılık ise şöyleydi: "Ben Bachelor’a katıldım, ya sen?" Sabitzer’in eşi yeniden yanıt verdi: "Vay, hepiniz bu kadar mı kötüsünüz. Cevabın senin hakkında her şeyi söylüyor. Benim hayatım hakkında hiçbir şey bilmiyorsun."

Sabitzer’in sorunu, BVB çevresindeki birçok kişi tarafından bir yük olarak görülmesi. O, Dortmund’un önceki yıllarını temsil ediyor; bonservis ve maaş olarak önemli harcamalar yapılan, kendini kanıtlamış ama biraz daha yaşlı oyuncuların yeterli karşılık veremediği dönemi. Yeni sportif yönetimin oldukça ferahlatıcı yaklaşımı ve hareketli sportif direktör Ole Book’un son transfer dönemi, Sabitzer ya da Ramy Bensebaini ve Emre Can gibi oyuncularla da yolların ayrılacağı yönündeki umudu son dönemde artırmıştı.

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Marcel Sabitzer son dönemde BVB’de hücum hattının kenarında görev yaptı

Bunun için yalnızca bir yıl daha sabretmek gerekmesi oldukça olası. Ancak şu ana kadar durum kesinlikle Sabitzer’in takıma hiçbir katkı sağlayamayacağı şeklinde de değil.

Kovac onun tecrübesini, agresif oyun tarzını ve çok yönlülüğünü seviyor. Bu da gerçeğin bir parçası: Sabitzer, BVB’nin son dönemde kadrosunda belirgin şekilde fazla sayıda bulunan o çok yönlü 8 numaralardan biri. İstikrar sorununun bir nedeni de, Sabitzer’in neredeyse hiçbir zaman uzun bir süre boyunca aynı pozisyonda oynamamış olması.

Bu durum, Dortmund’daki muhtemel son yılına da yansıyacak. Nmecha, Bellingham ve Veerman ile merkez dolu. Sabitzer, tıpkı son yıllardaki yüksek yüklenme nedeniyle bundan sonra ara vereceği Avusturya Milli Takımı’nda olduğu gibi, iki hücum kanadına ve yarı alanlara kaymak zorunda. Kovac, ona şimdiye kadar Bundesliga’da ilk 11’de görev vermedi.

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Marcel Sabitzer büyük ihtimalle artık BVB’de sadece bir rotasyon oyuncusu olacak

Ancak Sabitzer, Şampiyonlar Ligi’nde Villarreal’e karşı maça ilk 11’de başladı ve yüksek tempo ile birkaç iyi top kazanma gösterdiği tatmin edici bir performans sergiledi. Son dönemde sonradan oyuna giren bir oyuncu olarak, Kovac’ın deyimiyle "bitirici" rolünde de iyi iş çıkardı. Nmecha’nın kısa süre önce Paderborn’a attığı röveşata golünün asistini Sabitzer yaptı.

Rakiplerinden hiçbiri sakatlanmazsa, Sabitzer’in rotasyon oyuncusu rolünün bundan sonra büyük ölçüde değişmeyeceği anlaşılıyor. Ancak hücum pozisyonunda, ÖFB’de Dortmund oyuncusu olarak ortaya koyduğu verimliliği burada da gösterebilirse durum farklı olabilir: Sabitzer, 2023’ten bu yana çıktığı 31 milli maçta etkileyici şekilde 13 gol attı. BVB öncesi dönemde ise 42 maçta yalnızca altı gol kaydetmişti.

Marcel Sabitzer: BVB’deki performans verileri