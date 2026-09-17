Sevilla, La Liga'nın yedinci haftasında yarından sonraki gün, cumartesi, Barcelona'yı konuk etmeden önce yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birini kaybediyor.

Sport gazetesi, Lucas Stassin'in Deportivo La Coruña karşısında sakatlanmasının ardından Ramón Sánchez Pizjuán Stadı'ndaki Barcelona maçında forma giyemeyeceğini aktardı.

Endülüs ekibinin sağlık ekibi, bugün perşembe günü, Belçikalı forvetin sağ bacağındaki uzun aduktor kasında miyofasyal bir sakatlık yaşadığını, sahalardan uzak kalacağı sürenin ise durumunun seyrine göre belirleneceğini bildirdi.

Sevilla şu ana kadar sakatlık süresini açıklamış değil, ancak Stassin'in Hansi Flick'in çalıştırdığı takımla yapılacak karşılaşmada yer almayacağı kesinleşti.

Belçikalı forvet, bu yaz Saint-Étienne'den gelmiş ve Sevilla'nın en dikkat çeken transferlerinden birine imza atmıştı. Endülüs kulübü kiralık bedeli olarak 2,5 milyon euro ödemiş, sezon sonunda 25 milyon euro değerinde satın alma opsiyonu da anlaşmaya eklenmişti. Başlangıcı beklentileri karşılar nitelikteydi; Stassin, Espanyol karşısındaki ilk maçında gol atarak 21. yüzyılda Sevilla tarihinde takımıyla ilk maçında gol kaydeden en genç oyuncu oldu.

Stassin'in sakatlığı, teknik direktör Luis García'yı santrfor mevkisini dolduracak alternatifler aramaya zorluyor. Katalan ekibi karşısında onun yerini alması için en öne çıkan iki seçenek Rubén Vargas... pardon, Rubi Ory ve Isaac Romero olarak görülüyor.

Buna ek olarak Sevilla, Riazor Stadı'nda aldığı bir darbe nedeniyle perşembe antrenmanına katılmayan Kike Salas'ın durumunu da yakından takip ediyor. Savunmacı, yarın cuma günü özel bireysel bir antrenman programına girecek; maça yetişip yetişemeyeceğini ise durumu belirleyecek.

Ayrıca Endülüs ekibi Vargas, Sanjancti ve Marcão'dan da yararlanamayacak. Bu da teknik direktör Luis García'nın Barcelona karşılaşmasına birçok önemli eksikle çıkacağı anlamına geliyor.

Stassin'in sakatlığı bir aksilik olsa da Sevilla, iyi bir başlangıcın ardından maça güvenle geliyor. Kaptan Gabriel Suazo, takımın Barcelona karşılaşmasını nasıl oynayacağına dair net bir fikre sahip olduğunu vurgulayarak kulübün resmî medyasına şunları söyledi: "Bir fikre inanıyoruz, ona bağlı kalacağız ve buna yüzde yüz iknayız; güçlü ve zayıf yönlerimizi biliyoruz."

Suazo, Endülüs ekibinin zihniyetini de övdü ve Sevilla'nın maça ilk haftalarda sergilediği aynı zihinsel ruhla çıkacağı uyarısında bulundu: "Sahaya çıkıp ellerinden gelen her şeyi ortaya koyacak 11 savaşçı."

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