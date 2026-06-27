Acı bir darbe… Mısır’ın yıldızı Avustralya maçında forma giyemeyecek

Mısır milli takımı, önümüzdeki Cuma günü 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda Avustralya ile oynayacağı maçta önemli oyuncularından birinin hizmetinden mahrum kalacak.

Mısır milli takımının orta saha oyuncusu Muhannad Laşin, İran maçında Dünya Kupası'ndaki ikinci sarı kartını gördüğü için bu maçta forma giyemeyecek.

Mısır Milli Takımı, grup aşamasının üçüncü turunda İran ile 1-1 berabere kalarak 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turuna yükselmeyi garantilemişti.

Mahmud Sabir, 5. dakikada Mısır'ı öne geçirdi. Muhammed Salah'ın şutu İran savunmasına çarptı ve kaleci topu uzaklaştırmak için çıktı; top Mahmud Sabir'in önüne geldi ve o da güçlü bir vuruşla topu İran kalecisinin bacaklarının arasından geçerek ağlara gönderdi.

9. dakikada ise Mısırlı savunma oyuncusu Muhammed Abdülmünem, bir pas sırasında hata yaparak İranlı forvet Mehdi Taremi’nin ayağına çarptı ve hakem Mısır aleyhine penaltı kararı verdi.

Mısır milli takımının kalecisi Mustafa Şubayr, Tarmi’nin şutunu ustaca kurtardı.

İran milli takımı, Milad Mohammadi’nin ceza sahası içinden attığı güçlü şutla beraberlik golünü buldu. Mustafa Şubayr bu şutu kurtardı ancak top sol tarafa sekti ve Ramin Rezaiyan topu ağlara gönderdi.