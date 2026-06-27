Acı bir darbe… İspanya’nın yıldızı Dünya Kupası’nın dışında kaldı

İspanya milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının son maçında Uruguay ile oynadığı karşılaşmanın son dakikalarında, kanat oyuncusu Yeremi Pino’nun sol köprücük kemiğinde muhtemel bir kırık meydana gelmesi nedeniyle ağır bir darbe aldı. Bu sakatlık, oyuncunun turnuvanın geri kalanında forma giyememesine neden olabilir.

Maçın ardından DAZN kanalına konuşan teknik direktör Luis de la Fuente, genç oyuncunun acı çekmesine rağmen büyük cesaret gösterdiğini belirterek, “Yaptığı şey kahramanca bir hareketti; muhtemelen köprücük kemiğinde kırık var. Çok acı çekiyor ve yarın Pazar günü yaralanmanın ciddiyetini belirlemek için muayeneye girecek” dedi.

Basın toplantısında ise şunları ekledi: “Dünya Şampiyonası’ndan uzak kalmasına neden olabilecek bir sakatlık geçiriyor… Bakacağız.”

Sakatlık, maçın son dakikalarında meydana geldi. Pino, şiddetli bir acı içinde yere yığıldı ve sol omzunu tuttu. Birkaç dakika boyunca çimlerde yatakaldıktan sonra ayağa kalktı ve takımını 10 kişiyle bırakmamak için sahayı terk etmeyi reddetti.

Acı çektiği açıkça görülmesine rağmen Ferran Torres ile pozisyon değiştirdi ve forvet hattına geçti; bu sahne hem taraftarların hem de teknik ekibin hayranlığını kazandı.

De la Fuente, Nico Williams’ın yorgunluk veya aşırı eforun sonucu olabilecek “kas rahatsızlıkları” yaşadığını açıkladı. Oyuncunun eleme turlarına hazırlanmak için kademeli olarak formunu geri kazandığını, ancak grup aşamasının sonunda hafif bir gerileme yaşadığını belirten teknik direktör, şunları ekledi: “Bizi en çok endişelendiren şey Yeremi’nin durumu.”

Pino’nun, 28 Haziran Pazar sabahı, sakatlığının niteliğini ve muhtemel devamsızlık süresini belirlemek üzere tıbbi muayenelerden geçmesi bekleniyor. İspanya, turnuvanın son 32 turundaki ilk maçına hazırlanırken, Pino’nun Dünya Kupası serüveninin erken sona erebileceğine dair endişeler var.