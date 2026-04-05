Acı bir darbe... Barcelona, yıldızını 10 günlüğüne kaybetti

Barcelona teknik direktörü Alman Hans Flick, önümüzdeki Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk ayağında Atlético Madrid ile karşılaşmadan önce, takımın önemli oyuncularından birinin sakatlığı nedeniyle ağır bir darbe aldı.

Dün Cumartesi günü La Liga'da oynanan Barcelona-Atlético Madrid maçının 39. dakikasında, Uruguaylı savunma oyuncusu Ronaldo Araújo'nun sakatlığı nedeniyle Mark Bernal oyuna girdi.

Ancak Bernal da daha sonra Atlético maçında sakatlık nedeniyle sahayı terk etti.





İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Araujo, Pazar sabahı yapılan tıbbi muayenede ayak bileğinde burkulma olduğu tespit edildi ve bu durum onu 10 gün boyunca maçlardan uzak tutacak.

Bernal, Şampiyonlar Ligi'nde Atlético Madrid ile oynanacak ilk maçta forma giyemeyecek ve La Liga'da Espanyol ile oynanacak derbiyi de kaçıracak.

Alman Hans Flick liderliğindeki Barcelona teknik ekibi, Bernal'ı Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atlético Madrid ile oynanacak rövanş maçına hazırlamaya çalışacak. Ayrıca



