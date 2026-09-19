Acı bir darbe: Barcelona'nın yıldızı Sevilla maçını gözyaşları içinde terk etti

Barcelona, İspanya Ligi'nin yedinci haftasında oynanan Sevilla karşılaşmasında acı bir darbe aldı; Danimarkalı Andreas Christensen, sol uyluğunun arka bölgesindeki ağrılar nedeniyle maçın altmışıncı dakikası dolmadan sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Christensen, Sevilla forveti Rubén Vargas ile girdiği ikili mücadelenin ardından yere düştü. Çarpışma başlangıçta hafif görünse de, Barcelona savunmacısının yüzünde ağrı belirtileri ortaya çıktı ve Hansi Flick yönetimindeki teknik heyet oyuncuyu değiştirme kararı aldı; yerine Gerard Martín oyuna girdi.

Christensen, sol uyluğunun arka bölgesine elini koyduktan sonra yedek kulübesinde ağrıdan etkilenmiş bir halde görüldü. Sağlık ekibi, sakatlığın niteliğinin ve muhtemel yokluğunun süresinin öğrenilmesi beklenirken, sakatlığın olduğu bölgeye buz uyguladı.

Danimarkalı savunmacı, sahadan çıkmadan önce iyi bir maç ortaya koyuyordu; ileri çıkarak Raphinha'ya kusursuz bir ara pas gönderdi ve Barcelona'nın beraberlik golünde önemli bir rol oynadı, bu paslaşmadan da beraberlik golü kaydedildi.

Sakatlık, Christensen'in zorlu bir sezonun ardından Barcelona'daki varlığını yeniden kazanmaya başladığı bir dönemde geldi; oyuncu şu ana kadar 492 dakika sahada kaldı ve bu, geçtiğimiz sezonun tamamındaki toplam süresi olan 551 dakikaya yaklaşan bir rakam.