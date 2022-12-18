Fas'ın yıldızı Achraf Hakimi, 2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'a mağlup olmalarının acısını FIFA Başkanı Infantino'dan çıkardı.

Hakimi, Fas'ın mağlubiyetinin ardından kızgındı

Birden fazla kişiye göre öfkesini Infantino'dan çıkardı

FIFA görüntüleri silmek istedi

NE OLDU? Fas, 2022 Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan'a 2-1 mağlup oldu. Ancak Achraf Hakimi ve arkadaşları hem Fransa maçında hem de Hırvatistan maçında penaltılarının verilmediğini düşünüyor. Üçüncülük maçından sonra Achraf Hakimi'nin FIFA Başkanı Infantino'ya hayal kırıklığını dile getirmek için bağırdığı iddia edildi. Söylenenlere göre, tünelde yaşanan bu olayın görüntülerini FIFA silmeye çalıştı.

NE SÖYLENDİ? SVT Sports muhabiri Johan Küçükaslan şunları söyledi: "Görüntüleri silmemizi istediler. Onlar için utanç verici sahneler ancak bir düzine gazetecinin bunu haber yapmamasını beklemeleri biraz saflık olur."

TV sunucusu Tom Egbers ise NOS'a şunları söyledi: "Hakimi, beş santimetreden daha az bir mesafede Infantino'nun önünde duruyordu. Yüksek bir sesle hakem hakkında söylenip durdu. Acı vericiydi."

BÜYÜK RESİM: Her şeye rağmen Infantino, 2022 Dünya Kupası'nın şimdiye kadarki gelmiş geçmiş en iyi turnuva olduğunu düşünüyor.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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SIRADA NE VAR? 2022 Dünya Kupası, 18 Aralık'ta oynanacak Arjantin - Fransa finalinin ardından sona erecek.