Kırmızı Şeytanlar'ın kadroda düşünmediği oyuncu, İtalyan devinin radarına girdi.

21 yaşındaki oyuncu, tecavüze teşebbüs, saldırı, zorlayıcı ve kontrol edici davranış iddialarıyla tutuklanmasının ardından Ocak 2022'den bu yana Manchester United'da şans bulamadı.

Greenwood aleyhindeki tüm suçlamalar 2 Şubat 2023 tarihinde düştü.

2025 yazına kadar Old Trafford'daki sözleşmesi devam edecek, ancak Erik ten Hag'ın planlarında yer almıyor ve bundan sonraki süreçte de yer alması pek olası görünmüyor.

Ne konuşuluyor?

Milan'ın, United tarafından düşünülmeyen genç oyuncu için kiralık teklifinde bulunacağı belirtildi.

Relevo, Serie A devinin yaz transfer döneminde 21 yaşındaki oyuncu için devreye gireceğini bildirdi.

Rossoneri, yaz transfer döneminde birçok seçeneği değerlendiriyor, ancak takımın yaşlanması göz önüne alındığında Greenwood'u transfer etme olasılıkları yüksek görünüyor.

Lyon'un forveti Moussa Dembele, Milan'ın gözünü diktiği bir diğer hedef olurken San Siro'da Portekizli Rafael Leao'nun yeni bir sözleşme imzalayacağına dair de güvenleri var.

Greenwood için diğer Avrupa devlerinin de devreye gireceği belirtilirken İngiliz oyuncu için, "Bir süreliğine bile Premier Lig'den ayrılması ona iyi gelecek" yorumları yapılıyor.