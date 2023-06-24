AC Milan, Chelsea'den kadrosuna katmak istediği Romelu Lukaku ile transfer görüşmelerine başladı.

Milan, Lukaku için 40 milyon euro'luk teklif hazırlıyor

Belçikalı oyuncu, Inter'de kalmak istiyor

Milan'ın planı ise hazır

NE OLDU? La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan, Chelsea'nin Lukaku için istediği 40 milyon Euro'yu ödemeye hazır. Ancak bazı pürüzler var.

BÜYÜK RESİM: Romelu Lukaku ise Inter'de kalmak istiyor ve gelecek sezon Milan'a gitmek gibi bir planı yok. Lukaku'ya Al Hilal'dan yıllık 30 milyon euro teklif gelmişti.

DAHA FAZLASI: Milan, Sandro Tonali'nin Newcastle'a satışından elde edilecek paranın bir kısmını Lukaku'yu almak için kullanmak istiyor.

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