- Milan, Lukaku için 40 milyon euro'luk teklif hazırlıyor
- Belçikalı oyuncu, Inter'de kalmak istiyor
- Milan'ın planı ise hazır
NE OLDU? La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan, Chelsea'nin Lukaku için istediği 40 milyon Euro'yu ödemeye hazır. Ancak bazı pürüzler var.
BÜYÜK RESİM: Romelu Lukaku ise Inter'de kalmak istiyor ve gelecek sezon Milan'a gitmek gibi bir planı yok. Lukaku'ya Al Hilal'dan yıllık 30 milyon euro teklif gelmişti.
DAHA FAZLASI: Milan, Sandro Tonali'nin Newcastle'a satışından elde edilecek paranın bir kısmını Lukaku'yu almak için kullanmak istiyor.
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