AC Milan, Romelu Lukaku için Chelsea'nin kasasını dolduracak

İdil Erin Tetik
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AC Milan, Chelsea'den kadrosuna katmak istediği Romelu Lukaku ile transfer görüşmelerine başladı.

  • Milan, Lukaku için 40 milyon euro'luk teklif hazırlıyor
  • Belçikalı oyuncu, Inter'de kalmak istiyor
  • Milan'ın planı ise hazır

NE OLDU? La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan, Chelsea'nin Lukaku için istediği 40 milyon Euro'yu ödemeye hazır. Ancak bazı pürüzler var.

BÜYÜK RESİM: Romelu Lukaku ise Inter'de kalmak istiyor ve gelecek sezon Milan'a gitmek gibi bir planı yok. Lukaku'ya Al Hilal'dan yıllık 30 milyon euro teklif gelmişti.

DAHA FAZLASI: Milan, Sandro Tonali'nin Newcastle'a satışından elde edilecek paranın bir kısmını Lukaku'yu almak için kullanmak istiyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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