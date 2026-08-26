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Sam Vreeswijk

Çeviri:

AC Milan, Rafael Leão’nun transferi için Türk dev kulübüyle anlaşmaya yaklaşıyor

Transfers
R. Leao
AC Milan
Galatasaray

Giderek daha fazla işaret, Rafael Leão'nun kariyerini Galatasaray'da sürdüreceğini gösteriyor. Fabrizio Romano'ya göre Türk kulübü, AC Milan ile 45 milyon euroluk bonservis bedeli konusunda anlaşmaya yaklaşıyor.

Romano, çarşamba akşamı X'te, “Galatasaray, Rafael Leão için kulüpler arasında 45 milyon euroluk bir anlaşmaya yaklaşıyor. Şu anda detaylar görüşülüyor” diye yazdı.

“Kişisel şartlarda da henüz anlaşma sağlanması gerekiyor. Bu konuda çevresiyle görüşmeler yapılıyor. Galatasaray, anlaşmayı sonuçlandırmak için her şeyi yapıyor.”

Leão, 2019 yazından bu yana Milan'da forma giyiyor. İtalyan kulübü, oyuncuyu o dönemde Lille OSC'den 49,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Portekizli oyuncu o tarihten bu yana Milan formasıyla toplam 291 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 80 gol atıp 65 asist yaptı.

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Leão, yaz transfer döneminin daha önceki bölümünde Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe ile de anılmıştı. Bu transfer sonunda gerçekleşmedi ve şimdi görünen o ki Galatasaray onun imzasını almaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz altı ayda Noa Lang, Galatasaray'ın sol kanat oyuncularından biriydi. Hollandalı futbolcu Napoli'den kiralanmıştı ve artık yeniden İtalya'ya döndü. Galatasaray da kısmen bu nedenle yeni bir kanat oyuncusu arıyor.

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