AC Milan'ın inanılmaz finansal yeniden yapılandırması: Elliott'un yürekleri ısıtan kurtarmasından RedBird platformunun ilham verici yolculuğuna

Cleats & Cashflows'un son sayısında, Elliott Management'ın AC Milan'ı nasıl dönüştürdüğünü, kurumsal sermayenin zor durumdaki bir futbol kulübünü nasıl istikrara kavuşturduğunu ve kurtardığını inceledik. Finansal disiplin, yönetişim reformu ve yeniden ayarlanan spor stratejisi sayesinde, "Wall Street'in akbabaları" Rossoneri'yi rekabetçi ve finansal açıdan yeniden önemli bir konuma getirdi. Bu dönüşüm, kulübün Zlatan Ibrahimović'in rehberliği ve liderliği altında 2021/22 sezonunda Scudetto'yu kaldırması ve ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmesiyle doruğa ulaştı ve kulübü hem rekabetçi hem de finansal olarak Avrupa'nın elitleri arasına yeniden yerleştirdi.

Elliott'un görev süresi, modern futbolu giderek daha fazla tanımlayan bir ilkeyi ortaya koydu: finansal istikrar sadece hayatta kalmak için bir ön koşul değil, aynı zamanda spor başarısının da temelidir. Kulüp, zararları azaltarak, özkaynaklarını güçlendirerek ve gelir akışlarını yeniden yapılandırarak sürdürülebilir bir işletme tabanı oluşturdu. Şampiyonlar Ligi'ne dönüş, futbolun en önemli gelir kaynaklarından birine yeniden erişim sağlarken, lig şampiyonluğu finansal disiplinin saha performansına yansıyabileceğinin kanıtı oldu.

Daha geniş bir açıdan bakıldığında, Elliott'un dönüşü oyunun içindeki yapısal bir gerçeği yansıtıyor. Avrupa genelinde, finansal güç ile rekabetçi başarı arasındaki korelasyon uzun zamandır ortadadır. Daha fazla finansal kaynağa sahip kulüpler, futbol piramidinin üst kademelerini istikrarlı bir şekilde işgal etmiştir. Ancak, Finansal Fair Play (FFP) ve Karlılık ve Sürdürülebilirlik Kuralları (PSR) gibi düzenleyici çerçeveler sıkılaştırıldıkça, sınırsız sahiplik finansmanı dönemi, kulübün harcama gücünü sürdürülebilir gelirlerin desteklemesi gereken yeni bir modele yol açmıştır.

Roman Abramovich'in Chelsea'siyle simgeleştirilen, kârlılık kaygıları tarafından sınırlandırılmayan sınırsız finansal imkanlar dönemi, mevcut düzenleyici ortamda sürdürülemez hale gelmiştir. Günümüzde, sermayeyi etkin bir şekilde kullanmak için sadece yatırım yapmak yetmez, daha da önemlisi uzun vadeli rekabet gücünü destekleyebilecek sürdürülebilir gelir akışları yaratma becerisi gereklidir.

Bu ortamda, bir futbol kulübünü büyütmek artık sadece sermaye enjekte etmekle ilgili bir mesele değildir; spor performansına uzun vadeli yatırımı destekleyebilecek sürdürülebilir bir ekonomik motor oluşturmayı gerektirir. Özel sermaye, finansal ve sportif sonuçları optimize etmek için disiplinli sermaye tahsisi ve operasyonel titizlik uygulayarak, tam da bu alanda giderek daha fazla rol bulmaktadır.

Avrupa futbolunda, özel sermayenin katılımı tek tip bir strateji yerine çeşitli yaklaşımlarla karakterize edilmiştir. Black Knight'ın AFC Bournemouth'a yaptığı yatırım, Premier Lig'e katılım odaklı büyüme odaklı bir modeli yansıtarken, Eagle Football'un Olympique Lyonnais ile olan ilişkisi, çoklu kulüp stratejilerinin doğasında bulunan karmaşıklığı ve uygulama risklerini göstermektedir. Öte yandan, Estoril Praia gibi daha küçük platformlar, özel sermayenin futbol ekosistemleri içinde gelişim düzeyinde de nasıl faaliyet gösterebileceğini vurgulamaktadır. Bu örnekler, tek bir özel sermaye stratejisi olmadığını, aksine sahiplik modellerinin stratejik hedefler, pazar konumlandırma ve sermaye yapılarına göre değişiklik gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Bu açıdan, Elliott'ın dönemi istikrarla tanımlanıyorsa, Milan'ın evriminin bir sonraki aşaması ölçekle tanımlanacaktır. 2022 yılına kadar, kulüp zor durumdaki bir varlıktan, rekabet gücünü geri kazanmış ve finansal temelleri iyileştirilmiş istikrarlı bir platforma dönüşmüştü. Bir sonraki büyüme aşamasını başlatmak için — gelirleri artırmak, ticari konumunu güçlendirmek ve uzun vadeli altyapıya yatırım yapmak — yeni bir ortak ortaya çıktı.

31 Ağustos 2022'de, Milan'ın şampiyonluk kazandığı sezonun ardından, RedBird Capital Partners, AC Milan'ı yaklaşık 1,2 milyar avro değerinde bir işlemle satın aldı. Elliott gemiyi düzeltmişken, RedBird'ün görevi bu temeli daha da güçlendirerek Milan'ı ölçeklenebilir bir spor ve medya platformuna dönüştürmekti.

İşlem yapısı

RedBird Capital Partners'ı AC Milan'a getiren işlem, spor kulüplerinin sahipliğine yönelik belirgin bir kurumsal yaklaşımı yansıtıyordu. Tamamen öz sermaye ile finanse edilen geleneksel bir satın alma yerine, işlem öz sermaye, ara finansman kredileri ve satıcı finansmanının birleşik kullanımıyla yapılandırıldı, bu da satın almanın kurumsal niteliğini gösteriyordu.

RedBird, satın almayı finanse etmek için yaklaşık 681 milyon avro öz sermaye katkısında bulundu. Bu taahhüdün yaklaşık yarısı, Avrupa futbolunda en aktif ve köklü kredi kuruluşlarından biri olan ABD merkezli özel sermaye şirketi Ares Management tarafından sağlanan mezzanine veya imtiyazlı hisse senedi olarak yapılandırıldı. Ares, Atlético Madrid ve Olympique Lyonnais gibi kulüplere önemli kredi olanakları da sağlayarak, sektördeki yapılandırılmış finansman alanında öncü bir rol üstlendi. Ares'in sermaye yapısına dahil edilmesi, işlemin kurumsal sofistike yapısını vurgulamakta ve satın almayı geleneksel bir sahibi tarafından finanse edilen devralma yerine, daha geniş bir yapılandırılmış spor finansmanı ekosistemi içinde konumlandırmaktadır.

Satın alma bedelinin geri kalanı, Elliott Management tarafından sağlanan ve yaklaşık 550 milyon avro olarak tahmin edilen satıcı finansmanı ile finanse edildi. Bu yapı altında Elliott, kontrol hissedarı konumundan yeni sahiplik aracının birincil kredi kuruluşuna geçiş yaptı. Elliott, hisse kontrolünü bırakırken, kulübün yönetim kurulunda iki koltukunu koruyarak yönetişim sürekliliğini sağladı ve bir dereceye kadar stratejik denetimini sürdürdü.

Önemli bir nokta olarak, Elliott, satın alma ile ilgili borcun işletme düzeyinin üzerinde kalması için satıcı kredisini yapılandırdı. Elliott, AC Milan'ın bilançosuna doğrudan önemli borç yükümlülükleri yerleştirilmekten kaçınarak, görev süresi boyunca aşıladığı finansal ihtiyat ve istikrarı korumaya çalıştı. Bu yaklaşım, kulübün işletme yapısını doğrudan borç servisi baskısından koruyarak, önceki dönüşümün temelini oluşturan sürdürülebilirlik ilkelerini güçlendirdi.

Bu nedenle, satıcı kredisi Elliott'u uzun vadeli bir finansman ortağı olarak konumlandırdı ve RedBird yönetimindeki istikrar aşaması ile sonraki büyüme stratejisi arasında süreklilik sağladı. Ortaya çıkan sermaye yapısı şu şekilde özetlenebilir:

Sponsor sermayesi: RedBird Capital Partners

Mezzanine / imtiyazlı sermaye: Ares Management

Satıcı borcu: Elliott Management

Bu katmanlı yapı, sermaye yapısında çok sayıda kurumsal paydaşın yer aldığı çağdaş özel sermaye sahipliğinin simgesidir. Sonraki refinansman faaliyetleri, vadeleri daha da uzattı ve borç profilini ayarlayarak sahiplik modelinin uzun vadeli yönelimini güçlendirdi.

RedBird aslında kimdir?

RedBird Capital Partners, eski Goldman Sachs ortağı Gerry Cardinale tarafından 2014 yılında kurulan, ABD merkezli bir özel sermaye şirketidir. Şirket, 50'den fazla portföy şirketinde yaklaşık 10-14 milyar dolarlık varlığı yönetmektedir. Sermayesinin yaklaşık %70'i spor, medya ve eğlence sektörlerine yatırılmış olup, geri kalanı finansal hizmetler, sigorta ve varlık yönetimine odaklanmıştır. Şirket, kendisini yalnızca finansal bir sponsor olarak değil, küresel tüketici ekosistemleri içinde ölçeklenebilir fikri mülkiyet hedefleyen platform odaklı bir yatırımcı olarak konumlandırmaktadır.

Bir yatırımcı olarak RedBird, spor endüstrisinde kendine özgü bir profil geliştirmiştir. Şirket, spor mülkiyeti konusundaki deneyimini daha geniş bir medya ve eğlence yatırım stratejisiyle birleştirerek, kulüpleri sadece rekabetçi takımlar olarak değil, aynı zamanda içerik motorları ve para kazanılabilir küresel markalar olarak görmektedir. Yaklaşımı, veriye dayalı karar verme, yapılandırılmış sermaye tahsisi ve ticari gelirlerin sistematik olarak genişletilmesini vurgulamaktadır. Bu çerçevede, spor başarısı önemlidir, ancak medya hakları, sponsorluk büyümesi, dijital etkileşim ve fikri mülkiyet optimizasyonu etrafında inşa edilmiş daha geniş bir ekonomik mimari içinde işlev görür.

RedBird'ün yatırım felsefesinin merkezinde beş temel ilke yer almaktadır:

İkonik IP odaklılık – Genişleme potansiyeli olan, dünya çapında tanınan markalara ve fikri mülkiyet haklarına yatırım yapmak. Girişimci uyumu – Büyümeyi hızlandırmak için kanıtlanmış operatörler ve kurucularla ortaklık kurmak. Ölçeklenebilir platformlar – Organik büyüme, konsolidasyon fırsatları ve sinerji potansiyeli olan işletmeleri hedeflemek. Asimetrik getiri profili – Tekrarlayan gelirler ve operasyonel mükemmellik yoluyla aşağı yönlü korumayı yukarı yönlü opsiyonlarla dengelemek. Pratik değer yaratma – Uzun vadeli değeri ortaya çıkarmak için aktif, şirket kurma yaklaşımı uygulamak.

RedBird'ün daha geniş spor ekosistemindeki konumu, AC Milan'daki stratejisini daha da anlamlı hale getiriyor. Şirket, New York Yankees ile stratejik bir ortaklık sürdürüyor, Fransız Ligue 1 kulübü Toulouse FC'nin sahibi ve Alpine F1 Team'e yatırım yapmış durumda, böylece kendisini birden fazla küresel spor platformuna yerleştirmiş oluyor. Bu varlıklar, her bir kulübü ayrı bir varlık olarak ele almak yerine, birbirine bağlı spor ve medya pazarlarında faaliyet göstermelerine olanak tanıyan daha geniş bir portföyün parçası.

Bu açıdan bakıldığında, AC Milan, RedBird'ün stratejisine tam olarak uymaktadır. Kulüp, rekabetçi başarı ve finansal büyümenin giderek daha fazla birbirine bağlı olduğu bir spor dalında, henüz keşfedilmemiş ticari ölçeklenebilirliğe sahip ikonik bir küresel fikri mülkiyet temsil etmektedir. RedBird'ün tezi bu nedenle iki katmanlıdır: disiplinli operasyonel yönetim yoluyla spor performansını güçlendirirken, aynı zamanda ticari ve altyapı gelir akışlarını genişleterek kurumsal değeri artırmak.

RedBird'ün yatırım sermayesinin 2,5 katı brüt kat sayısını ve yaklaşık %33 brüt iç verim oranını elde ettiği bildirilen daha geniş bağlamda, AC Milan'ın satın alınması, küresel bir eğlence çerçevesi içinde premium spor varlıklarını kurumsallaştırmak, ölçeklendirmek ve paraya dönüştürmek için daha geniş bir stratejinin parçası olarak anlaşılabilir.

RedBird neyi miras aldı ve hangi stratejiyi uyguladı?

Satın alma işlemi tamamlandığında, RedBird zor durumdaki bir kulübü değil, istikrarlı bir platformu devraldı. Elliott Management yönetiminde AC Milan, yıllar süren istikrarsızlığın ardından 2021/22 Scudetto'yu kaldırarak Serie A'nın zirvesine geri dönmüştü. "Şaka dönemi"nin varoluşsal riskleri ortadan kaldırılmış, yönetim profesyonelleştirilmiş, zararlar azaltılmış ve sermaye disiplini yeniden sağlanmıştı. Bu nedenle RedBird'ün görevi, öncekinden temelden farklıydı. Odak noktası istikrar sağlamaktan büyümeye kaydı ve RedBird için bu beş kategoride özetlenebilir:

Ticari genişleme Gelir artışını hızlandırma Medya ve sponsorluk gelirlerinin optimizasyonu

Spor optimizasyonu Veriye dayalı işe alım Varlık değeri ve kadro yönetimi

Yönetişim ve yapı Merkezi karar alma Kurumsal işletim modeli

Altyapı geliştirme Stadyum stratejisi Uzun vadeli gelir

Sermaye disiplini Gelire göre maliyet kontrolü Sürdürülebilir yeniden yatırım çerçevesi



Bu unsurlar bir araya geldiğinde, RedBird'ün daha geniş yatırım felsefesini yansıtmaktadır: ikonik bir küresel varlığı aşırıya kaçmadan, yapılandırılmış ticari genişleme, operasyonel titizlik ve uzun vadeli değer yaratma yoluyla büyütmek.

Ticari büyüme stratejisi

Ticari genişleme yoluyla AC Milan'ın cirosunu artırmak, RedBird'ün stratejisinin belirleyici unsurlarından biri olmuştur. Elliott finansal istikrara odaklanırken, onların hedefi ticari gelirleri birincil büyüme kaldıracı olarak kullanarak platformu büyütmekti.

Bu yaklaşım ölçülebilir sonuçlar verdi. Son üç sezonda, ticari ve sponsorluk gelirleri 82,1 milyon avrodan 143,4 milyon avroya yükseldi ve bu, Milan'ın küresel markasını nasıl paraya çevirdiğinde yapısal bir değişimi yansıtıyor. Dahası, yayın gelirlerindeki toparlanma Covid-19'un ardından seyircilerin geri dönüşüne atfedilebilirken, sponsorluk ve ticari gelirler seyircilere bağlı olmayan iki tekrarlayan gelir kaynağı oluşturuyor ve bu da RedBird'ün görev süresi boyunca önemli bir olumlu etki yarattığını gösteriyor.

Kaynak: Kulüp yıllık raporları

RedBird'ün ticari stratejisi beş temel boyutta sınıflandırılabilir:

Sponsorluk portföyünün genişletilmesi

Küresel ticari ortaklıklar

Hedeflenen ABD pazarına giriş

Marka gelirleştirme girişimleri

Dijital ve medya içeriği stratejisi

Sponsorluk genişlemesi

Sponsorluk tabanının güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi açık bir öncelikti. Son sezonlarda Milan, Coca-Cola, Emirates ve MSC gibi büyük küresel markalarla ortaklıklar kurarken, forma tedarikçisi Puma ile uzun vadeli anlaşmasını da uzattı. Bu anlaşmalar, hem ticari güvenilirliğin artmasını hem de küresel pazarlarda marka konumunun güçlenmesini yansıtıyor.

RedBird, dar bir ticari ortaklar grubuna güvenmek yerine, portföy genişliğini ön plana çıkaran bir yaklaşım benimsemiş, böylece bağımlılık riskini azaltırken tekrarlayan sponsorluk gelirlerini artırmıştır.

Küresel ve ABD'deki konumlandırma

RedBird, Milan'ın küresel hayran kitlesinin, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ticari olarak yeterince değerlendirilmediğini tespit etti. Kendi ağını kullanarak, şirket New York Yankees'in sahibi olan Yankee Global Enterprises (YGE) ile stratejik bir ortaklık kurdu ve YGE, AC Milan'ın azınlık hisselerini de satın aldı. Ortaklık, medya hakları, markalaşma ve ticari aktivasyon alanlarında sinerji yaratmak ve Milan'ı daha geniş bir transatlantik spor ekosistemine konumlandırmak için tasarlanmıştır.

Bu, RedBird'ün platform mantığını yansıtıyor: Milan, izole bir futbol kulübü olarak değil, daha geniş bir spor ve eğlence ağının parçası olarak ele alınıyor.

Dijital ve taraftar gelirleri

Kulüp, hayran katılım platformu Socios.com ile ortaklıklar ve NFT tabanlı girişimlere erken katılım da dahil olmak üzere dijital gelir elde etme stratejisini genişletti. Dijital varlıklar değişken bir gelir kaynağı olmaya devam etse de, daha geniş strateji, geleneksel maç günü ve yayın gelirlerinin ötesinde katılımdan gelir elde etme girişimini işaret ediyor.

RedBird'ün stratejisi, geleneksel sponsorluk büyümesinin ötesine geçmektedir. Stratejinin temelinde basit bir öncül yatmaktadır: AC Milan sadece bir futbol takımı değil, medya, sponsorluk ve dijital taraftar etkileşimi yoluyla gelir elde edilebilen küresel bir fikri mülkiyet varlığıdır. Bu çerçevede, kulübün gelir potansiyeli sadece saha performansı veya maç günü etkinlikleri yoluyla gerçekleştirilen bir şey olarak değil, medya hakları, marka aktivasyonu ve dijital taraftar etkileşimi gibi daha geniş bir ekosistemin parçası olarak görülmektedir.

Bu bakış açısı, Yankee Global Enterprises ile azınlık hissesi ve stratejik işbirliği gibi ortaklıkları ve Socios.com ile olan işbirliğini tutarlı bir stratejik bağlam içine yerleştirir. Her iki girişim de, Milan'ın küresel taraftar kitlesinden ticari değer elde etme, geleneksel futbol gelir akışlarının ötesinde para kazanma fırsatlarını genişletme ve kulübü ölçeklenebilir bir spor ve eğlence platformu olarak konumlandırma, etkisini ve erişimini önceki sınırlarının ötesine genişletme çabasını yansıtmaktadır.

Spor optimizasyonu

"Spor başarıları ve ruhundan önce iş yapmayı düşünen futbol kulüpleri başarısız olmaya mahkumdur. Patronaj artık eskisi gibi bir anlam ifade etmiyor, ancak kâr elde etmek olumsuz bir durumdur." — Carlo Ancelotti, Haziran 2023

Carlo Ancelotti'nin bu açıklamaları, Paolo Maldini'nin AC Milan'ın teknik direktörlüğünden kovulmasının ardından geldi. Bu karar, RedBird'ün kulübün sahibi olmasıyla birlikte bir dönüm noktası oldu. Maldini, bu görevde beş yıl geçirdi ve 2021/22 Scudetto'yu kazanan kadronun yeniden yapılandırılmasında önemli bir rol oynadı. RedBird'ün ilk tam sezonunun ardından Maldini'nin ayrılması, sadece personel değişikliğinden daha fazlasını simgeliyordu; yönetimde bir değişimi temsil ediyordu.

Bu hamle, yeniden ayarlanan felsefenin açık bir işareti olarak yorumlandı. RedBird yönetiminde, karar verme süreci giderek yapılandırılmış, veriye dayalı bir modele doğru kaydı ve bazı gözlemciler bunu yenilenmiş bir "Moneyball" yaklaşımı olarak nitelendirdi. Billy Beane'in danışmanlık rolünün daha geniş etkisi de, yapılandırılmış, veriye dayalı bir işe alım stratejisi olan "Moneyball" algısını pekiştirdi.

Kulübün ticari faaliyetleri ölçülebilir bir büyüme sağlarken, sportif performans daha nüanslı bir seyir izledi. Saha sonuçları dalgalı bir seyir izledi ve finansal optimizasyon ile rekabetçi süreklilik arasında nasıl bir denge kurulacağı konusunda sorular ortaya çıktı.

RedBird'ün saha içi yaklaşımı şu şekilde özetlenebilir:

Veriye dayalı oyuncu alımının sürdürülmesi

Zirveye ulaşmamış veya zirvede olan yaş gruplarındaki oyunculara odaklanma

Yıldız oyuncu yoğunluğundan ziyade kadro derinliğine vurgu

Gelire göre ücret disiplinini sürdürme

Oyuncu ticareti yoluyla sermaye geri dönüşümü

Transfer gelirlerinin çeşitlendirilmiş varlıklara yeniden yatırılması

Maldini'nin kovulması ve ardından başarılı teknik direktör Stefano Pioli'nin sözleşmesinin yenilenmemesi, yönetim kurulunda yapısal bir yeniden yapılanma olduğu algısını güçlendirdi. RedBird'ün ardından Geoffrey Moncada'yı içten terfi ettirmesi, bu yöndeki gidişatı daha da netleştirdi.

Kariyerine serbest scout olarak başlayan ve 29 yaşında AS Monaco'nun baş scout'u olan Moncada, Elliott'un görev süresi sırasında 2018 yılında AC Milan'a katıldı. Birçok geleneksel spor direktörünün aksine, Moncada profesyonel bir oyuncu geçmişine sahip değildir. Metodolojisi, niteliksel scouting ve niceliksel analizin bir karışımına dayandığı ve bir oyuncu profilini değerlendirmeden önce genellikle birden fazla bağımsız rapora danıştığı bildirilmektedir. Röportajlarda, Brezilya gibi belirli yetenek havuzlarının şişirilmiş primler talep edebileceğini öne sürerek, bunun yerine Afrika ve Fransız ekosisteminin bazı segmentleri de dahil olmak üzere, yeterince değerlendirilmemiş pazarlarda değer belirlemeyi savunmuştur. Moncada'nın yorumları, Rossoneri'nin veriye dayalı ve finansal açıdan disiplinli kaynak bulmaya yeniden önem verdiğini vurgulamakta ve RedBird'ün öncelik verdiği finansal sürdürülebilirlik eğilimine de uyum sağlamaktadır.

Maldini'nin ayrılmasından sonra yapılan yeni işe alımlar, bu yaklaşımı daha da kurumsallaştırdı. Genel müdür Giorgio Furlani nihai karar verme yetkisini elinde tutarken, Moncada belirleme sürecini yönetiyor, veri analizi Hendrik Almstadt tarafından yürütülüyor ve gelişmiş analitik girdiler Luke Bornn'un Zelus Analytics şirketinden sağlanıyor. Bu modelin kısa vadede rekabet gücünü en üst düzeye çıkaracağı tartışmalı olsa da, RedBird'ün daha geniş yatırım felsefesiyle uyumlu olduğu açıktır.

Karışık spor sonuçları

Ancak son üç sezondaki spor sonuçları karışık olmaya devam ediyor. Kulüp 2022/23 sezonunda 4., 2023/24 sezonunda 2. sırada yer aldıktan sonra 2024/25 sezonunda 8. sıraya geriledi. Bu dönemde Milan dört baş antrenör değiştirdi; bu düzeyde bir yönetimsel değişim, Avrupa'nın elit kulüplerinin genellikle arzu ettiği istikrarla tezat oluşturuyor.

Transfer sonuçları da benzer şekilde iki yönlü bir tablo çiziyor.

Reijnders, Pulisic, Pavlovic, Ricci, Jashari ve de Winter gibi birçok transfer, belirtilen çerçeveyle büyük ölçüde uyumludur: veriye dayalı profiller, zirveye ulaşmamış yaş grupları, kontrollü ücret yapıları ve yeniden satış opsiyonları.

Buna karşılık, Morata, Nkunku, Estupiñán, Emerson, Santiago Giménez ve Modrić gibi transferler farklı bir risk profilini yansıtmaktadır: daha yüksek transfer maliyetleri, sınırlı yeniden satış değeri ve anlık performansa veya liderliğe daha fazla önem verilmesi.

Transfer sürdürülebilirliği

Finansal açıdan bakıldığında, toplam transfer dengesi ek sorular ortaya çıkarmaktadır. Son üç sezonda Milan'ın transferlere yaklaşık 440 milyon euro harcadığı, oyuncu satışlarından ise yaklaşık 304 milyon euro gelir elde ettiği bildirilmektedir. Tek başına bakıldığında, bu durum, yönetilebilir kalabilmesi için sürdürülebilir gelir artışı gerektiren bir net çıkış olduğunu göstermektedir.

Kaynak: Transfermarkt

Ancak bunu bağlam içinde değerlendirmek önemlidir. Elliott'un görev süresi boyunca Milan da negatif transfer dengeleriyle çalıştı. Bu nedenle, daha geniş stratejik soru, transfer karlılığının RedBird'ün modelinin merkezinde yer alıp almadığı veya oyuncu ticaretinin daha geniş bir ticari ölçeklendirme stratejisinin bir bileşeni olarak işlev görüp görmediği.

Kısa vadeli dalgalanma ve uzun vadeli tez

Birlikte ele alındığında, kanıtlar nüanslı bir tablo ortaya koymaktadır. Ticari gelirler önemli ölçüde artmış olsa da, spor alanındaki sermaye getirisi hala belirsizliğini korumaktadır. Ancak, saha performansı yapısal olarak ticari gelir akışlarından daha değişkendir. Maç sonuçları, yönetim değişiklikleri ve takım uyumu, sponsorluk veya yayın gelirleri kadar öngörülebilir bir şekilde modellenemeyen değişkenler ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle, RedBird'ün sahipliği altındaki nispeten kısa zaman dilimi göz önüne alındığında, kesin sonuçlara varmak için henüz erken olabilir. Ticari ölçeklendirme ölçülebilir sonuçlar vermiş olsa da, spor alanındaki sonuçlar hala belirsizdir. Uzun vadeli bir yatırım çerçevesinde, değerlendirme süresi sezonluk lig sıralamalarının ötesine uzanmalıdır.

Şu an için jüri kararını henüz vermemiştir.

Yönetişim sürekliliği ve organizasyonel evrim

RedBird yeni bir stratejik yönelim getirmiş olsa da, Elliott döneminde oluşturulan yönetişim çerçevesini ortadan kaldırmamıştır. Bunun yerine, kulübü istikrara kavuşturan kurumsal disiplinin büyük bir kısmını korurken, kendi işletme felsefesine uyum sağlamak için liderlik ve karar alma yapılarını yeniden düzenlemiştir.

RedBird'ün yönetişim modeli, özünde pratik bir sahiplik yaklaşımını yansıtıyor, ancak operasyonel mikro yönetim değil.

Gerry Cardinale'nin belirttiği gibi:

"Boston Red Sox, Liverpool, New York Yankees veya AC Milan için oyuncu seçmiyoruz; bu kararlar, bu alanlarda uzmanlığa ve geçmişe sahip olan bu varlıkların yönetimine bırakılıyor."

RedBird'ün organizasyonel temelleri

Elliott dönemindeki yönetim disiplinlerinin sürekliliği – Finansal ihtiyatlılık, yapılandırılmış denetim ve kurumsal raporlama standartları aynen korunmuştur.

Liderlik evrimi – Giorgio Furlani'nin CEO olarak atanması, daha kurumsal bir yönetim yapısını resmileştirdi.

Merkezi karar alma yetkisi – Nihai yetki, yönetici liderlikte bulunmaktadır.

Profesyonelleştirilmiş karar süreçleri – Veri analitiği, yapılandırılmış değerlendirme çerçeveleri ve işlevler arası koordinasyonun entegrasyonu artırıldı.

Sahiplik ve operasyonlar arasında net rol ayrımı – Sahiplik stratejik yönü belirler ve performansı izler; günlük spor ve operasyonel kararlar atanmış yönetimde kalır.

Son aylarda Cardinale'nin ziyaretlerinin ve doğrudan katılımının artmasıyla daha görünür bir varlık gösterdiği görülse de, doğrudan operasyonel kontrole doğru bir kayma yaşanmamıştır. Sonuç, kişilik odaklı patronajdan ziyade sürdürülebilir kurumsal mimariye benzeyen bir yönetişim yapısıdır. Stratejik vizyon RedBird'den kaynaklanmaktadır, uygulama yönetimde kalmaktadır ve hesap verebilirlik tanımlanmış raporlama hatları aracılığıyla resmileştirilmiştir.

Bu anlamda, Milan'ın bugünkü yönetişimi, bireysel yöneticilerin ötesinde kalıcı olacak ve modern kurumsal sahiplik standartlarıyla uyumlu, kendi kendine yeten, ölçeklenebilir bir modeli yansıtmaktadır.

Stratejik gelir çarpanı olarak altyapı

Ticari ölçeklendirme RedBird'ün stratejisinin bir ayağını oluşturuyorsa, stadyumun (altyapı) potansiyelini ortaya çıkarmak da tamamlayıcı ayağı oluşturmaktadır.

Taraftarların yoğun talebine rağmen, AC Milan ve şehir rakibi Inter, maç günü gelirleri açısından Avrupa'nın elit kulüplerinin gerisinde kalmaya devam ediyor. 2023/24 sezonunda Milan, maç günü gelirlerinde 2021/22 sezonundaki 32,5 milyon avrodan artışla yaklaşık 69,3 milyon avro gelir elde etti, ancak bu rakam 2022/23 sezonundaki 72,8 milyon avrodan biraz düşüş gösterdi. COVID'den kurtulma bu artışın bir kısmını tetiklemiş olsa da, AC Milan'ın kendini ait gördüğü ligdeki diğer üst düzey Avrupa kulüplerine kıyasla mutlak seviye mütevazı kalmaya devam ediyor. Örneğin, yeni inşa edilmiş stadyumları olan Tottenham Hotspur (~150 milyon avro) ve Real Madrid (~233 milyon avro) kulüpleri önemli ölçüde daha fazla gelir elde etti.

Dahası, gelir farkı seyirci sayısından kaynaklanmıyor, çünkü her iki Milan kulübü de maç başına 70.000'den fazla seyirci çekiyor ve bu, Avrupa'daki en yüksek ortalamalar arasında yer alıyor. Sorunun kaynağı, modern futbolun tapınaklarından biri olan San Siro'dur.

Yapısal sınırlama: San Siro

San Siro'nun en büyük sorunu, yaşı ve konfigürasyon sınırlamalarıdır. Bu sınırlamalar şunlardır:

Premium konaklama hizmetlerinin geliştirilmesi

VIP ve kurumsal envanter genişletme

Entegre ticari gayrimenkul

Maç günü dışındaki etkinliklerden gelir elde etme

İsim hakkı optimizasyonu

Modern futbol ekonomisinde, bu unsurlar koltuk başına geliri maksimize etmek için çok önemlidir. RevPEPAS metriği, Milan kulüpleri ile Avrupalı rakipleri arasındaki keskin kontrastı daha eksiksiz bir şekilde ortaya koymaktadır. Football Benchmark analizinde belirtildiği gibi, Mevcut Koltuk Başına Etkinlik Geliri (RevPEPAS) Milan'ın yapısal dezavantajını ortaya koymaktadır:

AC Milan: 40,2 €

Inter: 41 €

PSG: 136,5

Real Madrid: 123,7

Juventus (2018/19 zirve): 72,7

Ticari açıdan zirvede olduğu dönemde bile, modern, kulüp sahibi bir stadyumda faaliyet gösteren Juventus, Milan'ın şu anki koltuk başına gelirinin neredeyse iki katını elde ediyordu. PSG ve Madrid ise bunun üç katından fazlasını elde ediyor. Dolayısıyla sorun, markanın büyüklüğü veya taraftar kitlesi değil, tarihi ama modası geçmiş San Siro stadyumu.

Stadyum stratejisi

Modern, kulüp kontrolündeki bir stadyum, mevcut en büyük uzun vadeli gelir kaynağıdır. Tekrarlayan bir gelir kaynağı olan stadyum, takımın faaliyetlerinin daha da genişletilmesi için sağlam bir temel ve teminat sağlar.

Stadyumun tam kontrolü şunları sağlar:

Maç günü gelirlerinin tam kontrolü

İsim haklarının paraya dönüştürülmesi

Genişletilmiş konuk ağırlama ve premium koltuklar (daha yüksek marjlı gelir)

Yıl boyunca etkinlik programları (konserler, NFL maçları, sergiler)

Entegre ticari ve konut geliştirme

Football Benchmark analizine bakıldığında, RevPEPAS hedefinin 80 avro olması, Avrupa'daki benzer kulüplere göre gerçekçi bir orta nokta olması ve stadyum kapasitesinin 70.000 koltuğu aşması durumunda, yıllık maç günü gelirinin kulüp başına 150 milyon avroyu aşabileceği öngörülmektedir. Bu, Milan'ın mevcut seviyesini ikiye katlayacaktır. Aşağıdaki rakamlar, 100 milyon avroya yaklaşan ek bir yıllık artış sağlayan isim hakları, stadyum turları, müzeler ve kurumsal etkinlikleri bile içermemektedir.

Proje yolları: San Donato vs San Siro

Şu anda, Rossoneri için iki paralel stadyum projesi ortaya çıkmıştır: San Donato Projesi ve şehirdeki rakibi Internazionale ile ortak yeni bir proje.

San Donato projesi

RedBird'ün San Donato sahasındaki geliştirme çalışmalarına yaklaşık 55 milyon avro yatırım yaptığı bildiriliyor. Başlangıçta bağımsız bir stadyum projesi olarak tasarlanan projenin nihai konfigürasyonu belirsizliğini koruyor ve medya raporları, daha geniş antrenman veya gençlik tesisleri dahil olmak üzere alternatif geliştirme olasılıklarına işaret ediyor.

San Siro bölgesinin yeniden geliştirilmesi

Daha yakın zamanda, Milan ve Inter, San Siro bölgesi ile ilgili 197 milyon avroluk bir arazi satın alımı için belediye meclisinin onayını aldı. Proje, Foster + Partners ve MANICA tarafından tasarlanan, Goldman Sachs, JPMorgan, Banco BPM ve BPER Banca tarafından finanse edilen, 71.500 kişilik yeni bir ortak stadyumun inşasını öngörüyor. Bu yeniden canlanan ortak stadyum modeli, ortak mülkiyet ile tek mülkiyet arasında stratejik soruların hala var olmasına rağmen, ileriye dönük daha net bir düzenleme yolunu yansıtıyor.

Finansman hususları

Sermaye piyasası açısından, stadyum geliştirme, uzun vadeli proje finansmanı araçları, potansiyel olarak ABD özel plasmanları (USPP'ler) veya taahhütlü borç olanakları dahil olmak üzere, Avrupa futbolunda giderek daha fazla kullanılan mekanizmalar aracılığıyla yapılandırılabilir. Uygun yapılandırma, altyapı kaldıraçının kulübün bilançosunda kalmasını sağlayarak operasyonel istikrarı koruyacaktır.

Not: USPP'ler hakkında daha fazla bilgi için Wolverhampton hakkındaki önceki yazımı inceleyebilirsiniz.

Stratejik Etkiler

RedBird için altyapı, sadece tesislerin iyileştirilmesi değil, aynı zamanda yapısal bir değer yaratıcıdır. Yeni ve modern bir stadyum:

Öngörülebilir tekrarlayan gelirleri artırır

EBITDA marjlarını genişletir

Kurumsal değeri güçlendirir

Finansman seçeneklerini iyileştirir

Varlığı kurumsal sahiplik standartlarıyla uyumlu hale getirir

Doğası gereği değişken olan spor performansının aksine, stadyum gelirleri sözleşmeye dayalı, tekrarlayan ve ölçeklenebilir niteliktedir. Bu nedenle, ticari büyüme Milan'ın ölçeklendirme stratejisinin ilk katmanını oluşturuyorsa, altyapı uzun vadeli değer yaratmanın yapısal temelini temsil eder.

Finansal sürdürülebilirlik ve sermaye disiplini

Altyapı uzun vadeli gelir artışını temsil ediyorsa, finansal sürdürülebilirlik RedBird'ün stratejisinin işleyişinde bir kısıtlama olmaya devam ediyor. RedBird'ün kontrolü altında kulüp, Elliott yönetiminin finansal sürdürülebilirlik yaklaşımını sürdürdü. Bu yaklaşım, AC Milan'ın on beş sezon boyunca arka arkaya net zarar ettiği Berlusconi ve Li Yonghong dönemlerinden çok uzak. Örnek vermek gerekirse, kulübün önceki olumlu sonuçları 2006 yılına kadar uzanıyor ve bu eğilim şimdi tersine döndü:

2022/23: +6 milyon avro

2023/24: +4 milyon avro

2024/25: +3 milyon avro

RedBird'ün 2022 yazında kulübü satın almasından bu yana, Milan üç sezon üst üste net kar elde etti ve bu, önceki dönemdeki tekrarlayan zarar döngüsünden tarihi bir kopuş oldu. Dahası, Milan'ın bilançosuna bakıldığında, kulübün finansal sağlığı hakkında daha fazla ipucu elde edilebilir. Kulübün borcu, yıllık bazda 43 milyon avro artmasına rağmen, 93 milyon avro gibi mütevazı bir seviyede. Ancak, borçlar mütevazı bir artış göstermiş olsa da, kaldıraç oranı gelir ölçeğine göre kontrol altında kalmaya devam ediyor. En önemlisi, kulüp artık faaliyetlerini sürdürmek için yapısal olarak hissedarların finansmanına bağımlı değil. Kulübün özkaynak pozisyonu ise 199 milyon avro ile daha da etkileyici. Pozitif özkaynak pozisyonu, son yıllarda biriken karları ve daha da önemlisi, Elliott'un görev süresi boyunca kulübün sermayesini yeniden yapılandırmak için sağlanan 565 milyon avroluk sermaye enjeksiyonunu yansıtıyor.

Elliott'un satıcı finansman yapısından uzaklaşma ve yeni finansman düzenlemelerinin (Comvest ile yapılan anlaşmalar dahil) getirilmesi dahil olmak üzere, sahiplik düzeyindeki borcun yeniden finansmanı, sermaye yapısını daha da profesyonelleştirerek, yoğunlaşmış kredi verenlerin etkisini azaltmakta ve RedBird'e gelecekte daha fazla operasyonel esneklik sağlamaktadır.

Maliyet disiplini: Temel unsur olarak ücret yönetimi

RedBird'ün finansal felsefesinin en açık göstergelerinden biri, maliyet yönetimidir. Bir futbol kulübü için en büyük maliyet, oyuncu maaşları ve kayıt haklarının amortismanı olarak tanımlanan kadro maliyetidir. Rossoneri'nin durumunda, iki ana yerli rakibiyle yapılan karşılaştırma yararlı bir referans noktası sunmaktadır:

Juventus: 337 milyon avro

Inter: 280 milyon avro

AC Milan: 244 milyon avro

Daha da çarpıcı olan ise, 2019/20 sezonundan bu yana AC Milan'ın gelir artışına göre maaş eğilimi:

Maaş harcamaları 145 milyon avrodan 160 milyon avroya hafif bir artış gösterdi

Gelir 164 milyon avrodan 411 milyon avroya yükseldi

Diğer bir deyişle, gelir artışı maaş artışını önemli ölçüde geride bıraktı. RedBird yönetiminde transfer harcamaları artmasına rağmen, maaş disiplini bozulmadı. Bu dinamik, maaş-gelir oranlarının birincil kısıtlama unsuru olduğu modern düzenleyici çerçeveler (FFP, PSR) altında kritik öneme sahiptir. Cleats and Cashflows, kurumsal sahiplerin Avrupa futbolunda sunduğu benzersiz değer önerisinin bu finansal sürdürülebilirlik yaklaşımı olduğunu savunuyor.

Daha kapsamlı bir karşılaştırma, Milan'ın finansal yeniden yapılandırmasını daha da güçlendirmektedir.

Juventus, şu anda sekiz ardışık zarar kaydetmiş olup, kümülatif negatif sonuçlar 1 milyar avroya yaklaşmaktadır.

Inter, 2024/25 sezonunda 35 milyon avro kar elde etti, ancak bunu yıllarca süren önemli açıklar izledi (2020/21'de –246 milyon avro, 2021/22'de –140 milyon avro, 2022/23'te –85 milyon avro, 2023/24'te –36 milyon avro).

Buna karşılık Milan, rekabetçi kadro maliyet seviyelerini korurken üç yıl üst üste karlılık sağlamıştır. Spor alanındaki dalgalanmalar sezondan sezona değişebilirken, ticari ve altyapı alanlarına yeniden önem verilmesi, RedBird'ün finansal sürdürülebilirliğe verdiği önemle mükemmel bir şekilde uyumlu, tekrarlayan ve sürdürülebilir iki gelir kaynağı sunmaktadır. Bu nedenle, Elliott'un RedBird tarafından güçlendirilmesinden bu yana Milan, sahibi tarafından finanse edilen bir döngü yerine, kendi kendini sürdürebilen bir finansal çerçeve içinde faaliyet göstermektedir.

Kulübün rekabetçi geleceği, nihayetinde bu modelin spor alanındaki verimi aynı anda en üst düzeye çıkarabilip çıkaramayacağına bağlı olacaktır. Ancak finansal açıdan bakıldığında, yapı artık kırılgan değildir.

Sonuç: Dönüşüm varlığından kurumsal platforma

Modern futbol, finansal mimarinin bir kulübün rekabetçi gidişatını giderek daha fazla belirlediği bir endüstriye dönüşmüştür. AC Milan'ın Elliott'un istikrar aşamasından RedBird'ün ölçeklendirme stratejisine uzanan yolculuğu, bu dönüşümü olağanüstü bir netlikle göstermektedir. 2021/22 mali yılı ile 2023/24 mali yılı arasında gelir 297,6 milyon avrodan 456,9 milyon avroya yükselirken, kulüp 66,5 milyon avro zarardan arka arkaya kâr elde etmeye başladı. Ticari gelirler yapısal olarak genişledi ve bilanço, artan öz sermaye ve kontrollü kaldıraç sayesinde güçlendi. Aynı zamanda, yönetişim daha da profesyonelleşti, satın alma finansmanı kurumsal borç olarak yeniden finanse edildi ve altyapı stratejisi, yapısal gelir artışı olarak uzun vadeli stadyum kontrolüne doğru kaydı.

Buna karşılık, spor performansı daha değişken olduğu kanıtlanmıştır — lig sonuçlarındaki dalgalanmalar, yönetimdeki değişiklikler ve karışık transfer kayıtları, saha sonuçlarının doğasında var olan öngörülemezliği vurgulamaktadır. Ancak bu değişkenlik, önceki dönemlerden belirgin şekilde farklı bir finansal çerçeve içinde varlığını sürdürmektedir. Önceki rejimlerdeki sahipler tarafından finanse edilen zarar döngülerinden farklı olarak, Milan artık kendi kendini sürdürebilen bir model içinde faaliyet göstermektedir: ücret artışları gelir artışına bağlı kalmaya devam etmekte, sermaye tahsisi yapılandırılmış bir disiplin izlemekte ve altyapı yatırımları gösteriş projesi olarak değil, uzun vadeli bir işletme değeri kaldıracı olarak değerlendirilmektedir.

Önemli soru artık Milan'ın finansal olarak istikrarlı olup olmadığı değil — bu temel yeniden kurulmuş ve güçlendirilmiştir — bu kurumsal modelin yapısal finansal gücü sürekli olarak sürdürülebilir spor başarısına dönüştürebilip dönüştüremeyeceğidir. RedBird'ün tezi açıktır: tekrarlayan gelir oluşturmak, yönetişimi kurumsallaştırmak, varlık değerini optimize etmek ve finansal sağlamlığın üzerine rekabetçi başarıyı eklemek. Düzenleyici kısıtlamalar ve sermaye disiplini ile tanımlanan bir dönemde, AC Milan artık hayırseverlerin desteklediği bir kulüp olmaktan çıkıp, finansal olarak tasarlanmış bir spor platformu haline gelmiştir.

Saha içinde ise karar henüz verilmemiştir. Ancak finansal açıdan dönüşüm çoktan tamamlanmıştır.

